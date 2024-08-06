Samsung, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu paylaştı

Ekonomi

Samsung, öncelik değerlendirme sonuçlarını da içeren"2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu"nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, DX (Cihaz Deneyimi) biriminin yenilenebilir enerji dönüşümünde kaydettiği aşamalarla ulaştığı yüzde 93,4'lük yenilenebilir enerji oranının yanı sıra kadın istihdam oranını artırma yönündeki taahhütleri ve engelli bireylere yönelik istihdam çalışmaları dikkati çekiyor.

Rapora göre, Samsung'un DX (Cihaz Deneyimi) birimi, 2030'a kadar net sıfır Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyona ulaşmayı hedefliyor.

DX birimi 2023 sonu itibariyle yüzde 93,4 yenilenebilir enerji dönüşümüne ulaşırken, ABD, Avrupa, Güney Kore, Çin, Brezilya, Hindistan ve Vietnam'daki büyük ölçekli küresel üretim tesislerinde uygulanan yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımının açıklanan bu orana katkı sunduğu belirtiliyor.

Samsung'un oluşturduğu Kaynak Döngüselliği Yol Haritası doğrultusunda, geçen yıl satın alınan plastik parçaların yüzde 25'ine geri dönüştürülmüş reçine entegre edildi.

Şirketin DX birimi de elektronik atık geri kazanım ve geri dönüşüm programlarının kapsamını 2023 sonu itibariyle 70'ten fazla ülkeyi içerecek şekilde genişletti.

Samsung'un DS (Cihaz Çözümleri) birimi, 2023 yılında yeni proses gazı arıtma tesislerini (rejeneratif katalitik sistemler, RCS) kurarak, sıvı doğal gaz (LNG) atık ısı geri kazanım sistemlerinin kullanımını artırdı. Çeşitli azaltım faaliyetlerinin bir sonucu olarak, DS Biriminin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları ise 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 11,6 azaltıldı. DS Birimi, Kore'de 60 megavatlık güneş enerjisi santralinden yenilenebilir enerji tedarik edilmesi için enerji satın alma anlaşmaları imzalayarak yenilenebilir enerji kullanımını da yaygınlaştırdı.

Kore'deki Giheung, Hwaseong ve Pyeongtaek tesisleri ile Samsung, Çin'deki Xi'an tesisi için Alliance for Water Stewardship'ten (AWS) en yüksek seviye olan Platin sertifikasını aldı.

Şirket, atık üretimini azaltmaya devam ederken, Güney Kore Çevre Bakanlığı'ndan aldığı kaynak döngüselliği sertifikalarının sayısını da artırarak mart ayı itibariyle 9 yeni kategoride daha sertifika almaya hak kazandı.

Samsung, kadın yöneticisi sayısını arttırmayı hedefliyor

Samsung, bir yandan yöneticileri ve çalışanları için güçlü bir kurum kültürü oluşturmaya çalışırken diğer yandan insan haklarını korumaya ve çalışma ortamlarını iyileştirmeye devam ediyor.

Şirketin Küresel İnsan Hakları İlkeleri uyarınca, alınan şikayetlerin adil ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için Nisan 2024'te Küresel Şikayet Çözüm Politikası yürürlüğe girerken, 2030'a kadar kadın yönetici sayısını 2022'ye kıyasla iki katından fazla artırmayı planlıyor.

2023'te gelişimsel engelleri olan bireyler için sürdürülebilir işler yaratmak amacıyla "Stellar Forest" adında bir yan kuruluş standart işyeri açan Samsung, çalışanlarına unlu mamuller tedarik eden bir üretim tesisi olarak kurulan iş yeriyle, engellilere yönelik daha fazla istihdam olanağı oluşturmak amacıyla farklı sektörlerde de faaliyet göstermeyi planlıyor.

2023'te ikinci kademe tedarikçilerini belirlemek amacıyla üçüncü taraf denetimlerini de başlatan şirket halihazırda uyguladığı Tedarikçi Davranış Kurallarının kapsamını üretim tedarikçilerinden Samsung'a ürün ve hizmet sağlayan tüm tedarikçilerini içine alacak şekilde genişletti.

Şirket ayrıca, güvenlik platformu Samsung Knox'un sağladığı koruma kapsamını akıllı telefonların yanı sıra akıllı TV ve akıllı ev aletlerini de kapsayacak şekilde artırırken Galaxy mobil cihazlarının düzenli güvenlik güncellemelerini yaparak güvenlik güncellemeleri için destek süresini Ocak 2024'ten itibaren yedi yıla kadar uzattı.

Sürdürülebilirlik web sitesi aracılığıyla ilgili bilgileri şeffaf ve verimli bir şekilde kamuoyuna duyuran şirket, forumlar, anketler ve yerinde ziyaretler aracılığıyla paydaşlarıyla iletişim kuruyor.