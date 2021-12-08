Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sanayi şehri Bursa'da mesleki eğitimlerle kalifiye eleman yetiştiren Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nı (ERTEV) ziyaret etti. ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener ile birlikte atölye ve kuluçka merkezlerini gezen Başkan Dündar, vakfın faaliyetleri ve geleceğe ilişkin projeleri hakkında Gülener'den bilgi aldı.

Bulduğu her fırsatta vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge sanayicileri ile de bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Dündar, son olarak Ermetal Şirketler Grubu bünyesinde, endüstri 4.0 yerli üretim ve girişimcilik ekosistemlerine yönelik eğitim ve altyapı desteği sunmak amacıyla hayata geçirilen Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nı (ERTEV) ziyaret etti. Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ile birlikte vakfı gezen Başkan Dündar, atölye ve kuluçka merkezlerinde yapılan çalışmaları inceledi. Mesleki eğitimlerle kalifiye eleman ihtiyacına kalıcı çözümler sunmayı hedefleyen ERTEV'de eğitim alan gençlerle bir araya gelen Başkan Dündar, Türkiye'nin ERTEV gibi başarılı çalışmalar sayesinde büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini söyledi.

ERTEV'in vasıflı üretim çalışmalarına imkan tanıyarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Ermetal sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en önemli fabrikalarından bir tanesi. Bugün bizler Ermetal fabrikasının imalat bölümlerini değil de, insanları eğitip yetiştirdiği ERTEV'i ziyaret ettik. Yeni teknik elemanların yetişmesi adına çok önemli adımlar atılmış. Kendim, ilçem, şehrim ve ülkem adına Fahrettin Gülener'e teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye büyüyorsa, bu şekildeki başarılı çalışmalar sayesinde büyüyor. Atılan bu temeller ile Türkiye daha da güçlenecek" dedi.

"Tek gayemiz ülkemizin kalkınması"

Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener de ziyaretinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Bursa'nın endüstriyel özelliğiyle tanınan kadim bir şehir olduğunu dile getiren Gülener, "Bursa'da otomotiv alanında güçlü bir üretim var. Üretimin başından sonuna kadar birçok makine kullanılıyor. Bursa'da bu makineleri üreten önemli sanayicilerimiz bulunuyor. Ben otomobil tasarımı yapamam, ancak o alanda çalışacak kişilerin vakfımızın eğitim kısmında yetişmesini sağlarım. Burada, makineyi üretebilecek ve kullanabilecek elemanlar yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz gençlerimiz, otomotiv, metal şekillendirme ve maksatlı üretimler alanında gerekli makineleri kullanabilirler. Bunları yapmamızdaki tek gayemiz ise vatanımızın kalkınması. Benim vatanıma daha çok hizmet yapma arzum var. ERTEV gibi vakıfların sayısının çoğalmasını çok isterim. Bu konuda isteyen herkese de yardımcı olurum" diye konuştu. - BURSA