Üye Girişi
Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek - Son Dakika

Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek

08.12.2021 11:40
Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sanayi şehri Bursa'da mesleki eğitimlerle kalifiye eleman yetiştiren Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nı (ERTEV) ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sanayi şehri Bursa'da mesleki eğitimlerle kalifiye eleman yetiştiren Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nı (ERTEV) ziyaret etti. ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener ile birlikte atölye ve kuluçka merkezlerini gezen Başkan Dündar, vakfın faaliyetleri ve geleceğe ilişkin projeleri hakkında Gülener'den bilgi aldı.

Bulduğu her fırsatta vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge sanayicileri ile de bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Dündar, son olarak Ermetal Şirketler Grubu bünyesinde, endüstri 4.0 yerli üretim ve girişimcilik ekosistemlerine yönelik eğitim ve altyapı desteği sunmak amacıyla hayata geçirilen Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nı (ERTEV) ziyaret etti. Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ile birlikte vakfı gezen Başkan Dündar, atölye ve kuluçka merkezlerinde yapılan çalışmaları inceledi. Mesleki eğitimlerle kalifiye eleman ihtiyacına kalıcı çözümler sunmayı hedefleyen ERTEV'de eğitim alan gençlerle bir araya gelen Başkan Dündar, Türkiye'nin ERTEV gibi başarılı çalışmalar sayesinde büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini söyledi.

ERTEV'in vasıflı üretim çalışmalarına imkan tanıyarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Ermetal sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en önemli fabrikalarından bir tanesi. Bugün bizler Ermetal fabrikasının imalat bölümlerini değil de, insanları eğitip yetiştirdiği ERTEV'i ziyaret ettik. Yeni teknik elemanların yetişmesi adına çok önemli adımlar atılmış. Kendim, ilçem, şehrim ve ülkem adına Fahrettin Gülener'e teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye büyüyorsa, bu şekildeki başarılı çalışmalar sayesinde büyüyor. Atılan bu temeller ile Türkiye daha da güçlenecek" dedi.

"Tek gayemiz ülkemizin kalkınması"

Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener de ziyaretinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Bursa'nın endüstriyel özelliğiyle tanınan kadim bir şehir olduğunu dile getiren Gülener, "Bursa'da otomotiv alanında güçlü bir üretim var. Üretimin başından sonuna kadar birçok makine kullanılıyor. Bursa'da bu makineleri üreten önemli sanayicilerimiz bulunuyor. Ben otomobil tasarımı yapamam, ancak o alanda çalışacak kişilerin vakfımızın eğitim kısmında yetişmesini sağlarım. Burada, makineyi üretebilecek ve kullanabilecek elemanlar yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz gençlerimiz, otomotiv, metal şekillendirme ve maksatlı üretimler alanında gerekli makineleri kullanabilirler. Bunları yapmamızdaki tek gayemiz ise vatanımızın kalkınması. Benim vatanıma daha çok hizmet yapma arzum var. ERTEV gibi vakıfların sayısının çoğalmasını çok isterim. Bu konuda isteyen herkese de yardımcı olurum" diye konuştu. - BURSA

Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek
Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek
Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek

Ermetal Otomotiv, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor 11:43 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 11:34 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 10:03 "Fiyat artışlarının dolarla ilgisi yok" diyen besiciden, yem ve tavuk fiyatlarındaki artışa karşı ilginç protesto: Ücretsiz dağıtıyor Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu         
11:43
Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!         
11:38
SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:55:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi şehri Bursa'da meslekî eğitime destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement