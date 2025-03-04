Sanayi Sektöründe Daralma Uyarısı

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi 2025 yılı Mart ayı toplantısında açıklamalarda bulunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayici için oyun alanının her geçen gün daraldığına işaret ederek, "Sağlıklı bir büyüme ve sürdürülebilir refah için üretimi destekleyen politikaların acil olarak uygulanması gerekiyor" dedi.

Denizli Sanayi Odası Meclisi 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı, Müjdat Keçeci Meclis Salonunda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başladı. Meclis'in gündeminde; güncel gelişmeler, sanayicilerin sorun ve çözüm önerileri, istihdam ve ekonomi gündemi, sektörel değerlendirmeler, Şubat ayı faaliyetleri ile gerçekleştirilen ziyaretler yer aldı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, gündem başlıkları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Oda faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi. 2024 yılı 4. çeyrek büyüme verilerine değinen Başkan Kasapoğlu, "GSYH, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları (SSY) yüzde 6,1 oranında artarken, özel tüketim yüzde 3,9 oranında; kamu tüketim harcaması ise yüzde 1,6 oranında arttı. Net ihracatın büyümeye etkisi negatif 0,8 puan oldu. Büyümeye sınai üretimin değil, özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini görüyoruz. İnşaat, finans, tarım ve hizmetler sektörüne kıyasla sınai büyüme negatif durumda. Hakan Kara hocamızın dediği gibi; 2024 yılının genelinde ekonomi yavaşladı ama doğru yerden yavaşlamadı. Dezenflasyonist süreçte uygulanan politikaların özellikle sanayi sektörü üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sanayi sektörü büyümesi, GSYH büyümesinin oldukça altında kalıyor. Zaten zor bir mücadele içerisinde olan sanayici için mücadele alanı her geçen gün daha da daralıyor" ifadelerine yer verdi.

"Sanayicilerimizin beklentisi kurun rekabet gücünü koruyacak seviyede olması"

Kasapoğlu konuşmasında, Merkez Bankası'nın döviz kredilerinde sıkılaşma adımı, Şubat ayı sektörel enflasyon beklentileri, kapasite kullanım oranları verileri, PMI Endeksleri ve Türkiye 2025 yılı Ocak ayı istihdam istatistiklerini de ele aldı. Denizli ziyaretinde sanayicinin taleplerini TCMB Başkanı Fatih Karahan'a ilettiklerini belirten Kasapoğlu, "Rekabetçi kur politikası ve döviz kurlarının enflasyonla paralel seyretmesi gerektiğini, ihracat bedelleri çerçevesinde değişiklik beklentilerimizi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve reeskont kredisi kullanımı ile ilgili düşüncelerimizi ilettik. Bunun üzerine ihracat bedellerinde yeni bir adım atıldı. İhracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü, 28 Şubat'ta bankalara gönderilen yazıdan edinilen bilgiye göre yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü. Bu gelişme en azından taleplerimizin dikkate alındığını bizlere gösteriyor. Öte yandan yabancı para krediler için artış sınırı aylık yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü. İstisna tutulan kredilerin kapsamı daraltıldı. Bu durum sanayicilerimiz açısından negatif bir pencere açıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda tekrar vurgulamak isterim ki; maliyetleri artan, karlılıkları azalan, mevcudu ve rekabet gücünü korumakta güçlük çeken sanayicilerimizin beklentisi kurun rekabet gücünü koruyacak seviyede olmasıdır" dedi.

"Enflasyonla topyekun bir mücadeleyi savunuyoruz"

Merkez Bankası'nın Şubat Ayı enflasyon raporuna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin piyasa katılımcıları için yüzde 25,3, reel sektör için yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hane halkı beklentisinin ise 6 ay sonra ilk defa yükselişe geçtiğini ve yüzde 59,2'ye çıktığını belirten Kasapoğlu, "Beklentilerin yüksek kalmasının en önemli nedenlerinden biri, geçmiş enflasyonun ve fiyatlama davranışlarının henüz yeterince kırılmamış olması. Son enflasyon raporunda enflasyon hedefi yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildi. 3 puanlık bu revizenin 1,7 puanı, enflasyon tahmininin yaklaşık 2 katı artırılan fiyatlardan kaynaklanmış görünüyor. Biz enflasyonla mücadeleyi destekliyor, bu mücadelenin tüm taraflarla birlikte sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.

"İşgücü arzı ile piyasa talebi arasındaki uyuşmazlık derinleşiyor"

Mesleki Eğitim ile ilgili Oda olarak çalışmalara devam ettiklerini İstanbul Sanayi Odası ile 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nde son aşamaya gelindiğini belirten Kasapoğlu, eğitim konusuna da ayrı bir parantez açtı. Eğitim politikalarımızın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Mevcut sistem, mezunların istihdam edilmesini garanti etmeyen bölümleri desteklemeye, sonuç olarak diplomalı işsizler sorununu giderek büyütmeye devam ediyor. İşgücü arzı ile piyasa talebi arasındaki uyuşmazlık giderek derinleşiyor" ifadelerine yer verdi.

"DSO-HİT ile sanayicimiz teşvik danışmanlığında artık yalnız değil"

Konuşmasında, sanayicilerin teşvikler, hibeler ve desteklerden daha fazla faydalanması gerektiğini vurgulayan Başkan Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerine başlayan DSO-HİT (Hibe, İnovasyon, Teşvik) Danışmanlık Ofisi ile sanayicilere bu kaynaklardan yararlanmaları için rehberlik edeceklerini belirtti. Kasapoğlu, Meslek Komitelerinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Meslek Komitesi toplantılarının sanayicilerin kendi sektörlerindeki sorunlarını dile getirmesi, yeni DSO hizmetlerinin duyurulması ve meslek gruplarına aracılık işlevi açısından önemini vurguladı. Toplantıların düzenli olarak yapılması hususuna da değinen Kasapoğlu, sanayicilerin sorunlarının çözümü ve destek mekanizmalarının aktarılması açısından Meslek Komitelerinin kritik olduğunu kaydetti.

Toplantının devamında söz alan DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ise yeni organizasyonel faaliyetler, DSO iştirakleri ve 2025 yılında yürütülmesi planlanan proje ve çalışmalar hakkında Meclis Üyelerine bilgi verirken, Denizli Sanayi Odası'nın kadın istihdam oranı ile örnek Odalardan biri olduğunu dile getirdi. "Odamızda kadın istihdamı oranımız yüzde 61 oldu" diyen Akbaş, çalışma yaşamında kadın istihdamının, iş dünyasında kadın temsiliyetinin artmasını önemsediklerini ifade ederek, bu vesile ile yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Meclis kürsüsünden kutladı.

Meclis Başkanı Konyalıoğlu'na doğum günü sürprizi

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. Burada söz alan DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve aranan işgücüne katkı sağlanması adına Mesleki Eğitim Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmaları ve İstanbul Sanayi Odası ile yürütülecek protokolün detaylarını Meclis Üyeleriyle paylaştı. Toplantının ardından, Başkan Kasapoğlu ve Meclis Üyeleri, Konyalıoğlu'nun yeni yaşını pasta keserek kutladı. Başkan Kasapoğlu, Konyalıoğlu'na yeni yaşının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunurken, Konyalıoğlu ise, sürpriz için DSO Yönetimine ve Meclis Üyelerine teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ