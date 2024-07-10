Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda ve gastronomi sektörüne 3,2 milyar liralık destek sağladık - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda ve gastronomi sektörüne 3,2 milyar liralık destek sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'nda yaptığı konuşmada, gıda ve gastronomi sektörüne yönelik kalkınma ajansları aracılığıyla 680 projeye 3,2 milyar liralık destek sağladıklarını ve bu projelerin eş finansmanıyla birlikte 5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, gıda sektörünün bilim, teknoloji ve inovasyon dünyasıyla bağını güçlendirdiklerini ve Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendirerek sektörün yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını geliştirdiklerini vurguladı.

10.07.2024 16:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Gıda ve gastronomi sektörüne yönelik kalkınma ajansları eliyle yürütülen 680 projeye 3,2 milyar liralık destek sağladık ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk" dedi.

İstanbul'da bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı başladı. Fuarın açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 2002 yılından itibaren gıda ürünlerinin imalatına yönelik 8 bin 268 yatırıma teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "2002 yılından günümüze gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 593,5 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık. 11'i Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 201 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor ve bu işletmelerde yaklaşık 185 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Türk Standartları Enstitümüz tarafından yürütülen uluslararası standartlarda helal gıda belgelendirme ve sertifikasyon sistemiyle ülkemizin helal üretim altyapısı güçlendiriyoruz" dedi.

"Tarım ve gıda sektörünün bilim, teknoloji ve inovasyon dünyasıyla bağını güçlendiriyoruz"

Bakan Kacır, gıda sektörüyle bilim ve teknoloji arasındaki bağları güçlendirdiklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendirerek, sektörümüzün yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını adım adım daha da ileriye taşıyoruz. Tarım ve gıda sektörümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon dünyasıyla bağını güçlendiriyoruz. Gıda sektörümüzün teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümüne öncülük eden 60 Ar-Ge merkezi ve tekno parklarımız bünyesinde 161 teknoloji girişimine destek sunuyoruz. Ülkemizin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk ve tek teknoparkı Mersin Agropark'ı kurarak, gıda ve tarım teknolojilerinde yeni girişimlerin filizlenmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kacır, TÜBİTAK Akademi Bilim İnsanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 102 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren bin 643 bilim adamı ve gence 11,8 milyar lira destekte bulunduklarını söyleyerek, " Türkiye'nin en büyük Avrupa Birliği destekli gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsayacak, iletişim ağı ve kümelenme platformu Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nu (TÜGİP) kurduk. Gıda İnovasyon Merkezimizi gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Gıda sanayiinde öncü ve proje paydaşı olan Gaziantep ilimizde pilot fıstık üretim tesisini, Şanlıurfa ve Giresun'da gıda test ve analiz laboratuvarlarını devreye aldık. Attığımız bu adımlarla dünyayla entegre olarak gıda sanayimizin mevcut üretim kabiliyetlerini teknoloji geliştirme altyapımız ile destekleyerek, gıdada yüksek teknoloji odaklı üretimin adresi olmayı hedefliyoruz. Adeta bir pergel gibi bir ayağımızla gıda sanayimizi Ar-Ge ve inovasyonla buluştururken, diğeriyle de bizlere adeta bir armağan niteliğindeki lezzetlerimizi koruyarak ülkemizin lezzetlerini kıymetli bir hazineye dönüştürüyoruz. Yerel ve geleneksel değerlerimizi yenilik ve teknolojiyle buluşturmayı önceleyen 'Yerel Kalkınma Hamlesi' vizyonumuz doğrultusunda gıda ve gastronomi sektörüne yönelik kalkınma ajansları eliyle yürütülen 680 projeye 3,2 milyar liralık destek sağladık ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Anadoludakiler projesiyle mutfak kültürümüzün birikimini, zenginliğini gün yüzüne çıkardık"

"Anadoludakiler" projesiyle birlikte Anadolu'nun mutfak kültürünün çeşitliliğinin gün yüzüne çıktığını ifade eden Bakan Kacır, "Anadolu'nun bereketli topraklarında yeşeren ürünleri bir araya getirerek kıymetli hazinelerimizin sandukasını açıyoruz. Ülkemiz ve dünya ile paylaşıyoruz. Sosyal fayda, süreklilik ve sürdürülebilirliği esas aldığımız projelerle tarım ve gıda sektörlerimizin, üreticimizin önünü açıyoruz. Gerçekleştirilecek her türlü girişimi tüm imkanlarımızla destekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda ve gastronomi sektörüne 3,2 milyar liralık destek sağladık - Son Dakika

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