Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türk Gençliğine Güveniyoruz

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğine güvendiklerini, onların yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun" dedi.

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salon'unda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesi yolculuğunda en büyük kuvvet çarpanının genç ve dinamik nüfusu olduğunu belirten Bakan Kacır, dünyayı değiştiren yenilikçi teknolojilere gencecik insanların imza attığını kaydetti.

Kacır, Türk gençlerinin önündeki engellerin kaldırılması, onlara destek verilmesi halinde yüksek teknoloji alanlarında en iyi işleri başarabileceğine inandıklarını ifade ederek, Türk teknisyenleri ve mühendislerinin savunma sanayinde tam bağımsızlık için eşine az rastlanır başarı hikayelerini arka arkaya gerçekleştirdiğini anlattı.

Türkiye'de havacılık alanında çalışan girişimcilerin olduğunu ama havacılık tarihinin adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönüştürüldüğünü söyleyen Kacır, "2000'li yıllarda bir sağlam irade bütün bu işlerin önünü açtığında, kendi milletinin evlatlarına güvendiğinde Türk mühendisleri, bilim insanları ve teknisyenleri Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak dediğinde yeni bir başarı hikayesinin sayfaları açılmaya başlanmış. Bayraktar, Anka, Aksungur, Akıncı, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma, Kaan ile Türkler gökyüzüne imzalarını atmışlar. Hedefimiz, ümidimiz, hayalimiz sizlerin eliyle, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarıları Türkiye'de hızlandırmak." diye konuştu.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Milli Uzay Programı ilan ettiğini, bu kapsamında Türkiye'nin uzaylı ilk bilim misyonunu Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirdiğini anlattı.

Gezeravcı'nın uzaya giderek Türk gençlerine ve çocuklarına ilham kaynağı olduğunu belirten Kacır, gençlere şöyle seslendi:

"Sakın ola bu alanlarda özgüveninizi kırmak isteyenlere asla prim vermeyin. Sakın ola bu işleri küçümsemek isteyenlere asla yüz vermeyin. O zihniyet sözün başında ifade ettiğim Türkiye'nin pek çok başarı hikayesini akamete uğratmış zihniyet. Biz Türk gençliğine, Türk milletinin öz evlatlarına güveniyor, inanıyor ve sonuna kadar onların yanında durmaya devam ediyor olacağız. Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun. Bizim takımda sizin her zaman önünüzü açan, sizin yanınızda duran kişiler bulacaksınız."

Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da katıldı.