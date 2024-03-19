Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türk Gençliğine Güveniyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğine güvendiklerini, onların yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun" dedi.
Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salon'unda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.
Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesi yolculuğunda en büyük kuvvet çarpanının genç ve dinamik nüfusu olduğunu belirten Bakan Kacır, dünyayı değiştiren yenilikçi teknolojilere gencecik insanların imza attığını kaydetti.
Kacır, Türk gençlerinin önündeki engellerin kaldırılması, onlara destek verilmesi halinde yüksek teknoloji alanlarında en iyi işleri başarabileceğine inandıklarını ifade ederek, Türk teknisyenleri ve mühendislerinin savunma sanayinde tam bağımsızlık için eşine az rastlanır başarı hikayelerini arka arkaya gerçekleştirdiğini anlattı.
Türkiye'de havacılık alanında çalışan girişimcilerin olduğunu ama havacılık tarihinin adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönüştürüldüğünü söyleyen Kacır, "2000'li yıllarda bir sağlam irade bütün bu işlerin önünü açtığında, kendi milletinin evlatlarına güvendiğinde Türk mühendisleri, bilim insanları ve teknisyenleri Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak dediğinde yeni bir başarı hikayesinin sayfaları açılmaya başlanmış. Bayraktar, Anka, Aksungur, Akıncı, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma, Kaan ile Türkler gökyüzüne imzalarını atmışlar. Hedefimiz, ümidimiz, hayalimiz sizlerin eliyle, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarıları Türkiye'de hızlandırmak." diye konuştu.
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Milli Uzay Programı ilan ettiğini, bu kapsamında Türkiye'nin uzaylı ilk bilim misyonunu Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirdiğini anlattı.
Gezeravcı'nın uzaya giderek Türk gençlerine ve çocuklarına ilham kaynağı olduğunu belirten Kacır, gençlere şöyle seslendi:
"Sakın ola bu alanlarda özgüveninizi kırmak isteyenlere asla prim vermeyin. Sakın ola bu işleri küçümsemek isteyenlere asla yüz vermeyin. O zihniyet sözün başında ifade ettiğim Türkiye'nin pek çok başarı hikayesini akamete uğratmış zihniyet. Biz Türk gençliğine, Türk milletinin öz evlatlarına güveniyor, inanıyor ve sonuna kadar onların yanında durmaya devam ediyor olacağız. Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun. Bizim takımda sizin her zaman önünüzü açan, sizin yanınızda duran kişiler bulacaksınız."
Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türk Gençliğine Güveniyoruz - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde hijyen kuralları, personel sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin tarladan sofraya güvenli gıda için süreceği açıklandı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yolların ve bağlantıların sadece ulaşıma katkı sağlamadığını, bunların bölgesel işbirliğini de artırdığını söyledi. Kaymakcı, Türkiye'nin ulaştırma altyapısının çok iyi durumda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı olduğunu ve aynı zamanda Avrupa'yı Kafkasya'dan Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya bağladığını belirtti. Türkiye'nin AB Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) onayının tek bir üye tarafından engellendiğine dikkat çeken Kaymakcı, bunun Kıbrıs meselesiyle ilgili olduğunu ve günlük hayata ilişkin konuların siyasi olarak engellenmemesi gerektiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?