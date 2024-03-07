Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak\'ta orman ürünleri fabrikasının temelini attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde orman ürünleri fabrikasının temel atma törenine katıldı.
Çaydeğirmeni beldesindeki "Pınar Orman Ürünleri Fabrikası Temel Atma Töreni"nde konuşan Kacır, Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak bir tesisin temel atma töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Bakan Kacır, tören öncesinde Gökçebey ilçesinde açtıkları Çanakcılar Creavit AR-GE Merkezi'nin, Türkiye'nin seramik sektörünün daha katma değerli üretim yapmasına çok önemli katkılar sunacağını belirtti.
Şimdi temelini attıkları Pınar Orman Ürünleri Fabrikası'nın Zonguldak'a hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, alın teri döken, akıl teri döken herkesin yanında ve arkasında olduklarını vurguladı.
Bakan Kacır, "Türkiye, yatırımla istihdamla üretimle ihracatla büyüme yolculuğuna devam ediyor, devam edecek. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yaparken, Türkiye'yi küresel AR-GE ve üretim üssüne dönüştürüyoruz." dedi.
Kacır, bu yolculukta Zonguldak'ın da sahip olduğu lojistik imkanlarla nitelikli insan kaynağıyla ve sanayi kültürüyle öncü şehirlerden, "Türkiye Yüzyılı"nın parlayan yıldızlarından biri olacağını da sözlerine ekledi.
"Organize sanayi bölgelerimizi fabrikalarla doldurduk"
Bakan Tunç da istihdama ve bölgenin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarına değindi.
Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren bölgedeki firmaların gurur kaynağı olduğunu aktaran Tunç, Pınar Orman Ürünlerinin Devrek'teki yerinin yeterli gelmediği için ilave yatırım yapıldığını, burada mobilya üretimine yönelik fabrikanın temelini attıklarını aktardı.
Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldan bu yana "önce hep insan" demeye devam ettiklerine değinerek, şöyle konuştu:
"İnsanımızın refahını artırmak için ekonomiden sosyal politikalara, eğitimden sağlığa varıncaya kadar hep insanı güçlendirmek için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini eserlerle donattık, donatmaya devam ediyoruz. Organize sanayi bölgelerimizi fabrikalarla doldurduk. Dolan organize sanayi bölgelerimize ilave yeni sanayi bölgeleri kattık, katmaya devam ediyoruz. Ülkemizi teknolojide, savunma sanayisinde, enerjide bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan bir ülke yolunda, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda milletimizle beraber devam ediyoruz."
Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'e sanayicilere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tunç, Çaydeğirmeni'nin yeni konut alanları ve sanayi alanlarıyla gelişmesini sürdürmeye devam ettiğini kaydetti.
Bakan Tunç, "İnşallah Devrek'imiz, Çaycuma'mız yeni dönemde yerel yönetim, hükümet uyumunu da sağlayarak daha büyük bir atılım gösterecekler. Biz bölgenin evladı olarak, onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan dua eşliğinde fabrikanın temelinin atıldığı törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, belediye başkanları ve il protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta orman ürünleri fabrikasının temelini attı - Son Dakika
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