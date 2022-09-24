Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı Açıklaması

24.09.2022 10:47
Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank???????, GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projelerinin protokol imza törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank???????, GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projelerinin protokol imza törenine katıldı.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Varank, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Davut Gül ile görüştü.

Bakan Varank, daha sonra Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projeleri protokol imza törenine geçti.

Burada konuşan Bakan Varank, Gaziantep'e değer katacak projelerin açılışını yapmak üzere kente geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerel kalkınmadan da sorumlu bakanlık konumuna geldiğini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu ne demek? Biz kalkınma ajanslarımızla bölge kalkınma idarelerimizle şehirleri, hatta ilçeleri değerlendiriyoruz. O şehirlere, o ilçelere projeler geliştirip yerel paydaşlarımızla birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Tarım kenti olan Gaziantep'in tarımda ürün kalitesini artıracak önemli bir sulama projesindeyiz. Daha önce Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey sulamalarının yenilenmesiyle ilgili hem Başkanımız, Valimiz bize gelmişlerdi. 'GAP'tan bu projeyi destekleyebilir miyiz? Bu bölgedeki çiftçilerimiz özellikle bu sulama kanallarının yenilenmesine ihtiyaç duyuyor' demişlerdi. Biz de GAP İdaremizle bu projeyi çalıştık. İnşallah, burada 75 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz, bunun 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılıyoruz, burada 103 bin dekar arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak. Oradaki çiftçilerimiz oradaki ürünlerini artıracaklar. Tarımsal katma değeri artırmış olacağız. İnşallah bunun yanında farklı sulama projelerini Başkan ve Valimizle çalışıyoruz. Bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

Gaziantep'e hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Varank, kendisini Gaziantep'te fahri hemşehri olarak değil asli hemşehri olarak gördüğünü belirtti.

Gaziantep'in yatırım ve hizmet konusunda güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Varank, "Burası şimdiye kadar ülke ekonomisine verdiği katkıları önümüzdeki dönemde katlayarak sürdürme potansiyeline sahip bir şehrimiz. Onun için burada yapılan her bir yatırım misliyle katma değer olarak hemşehrimize dönüyor. Bu 75 milyon liralık sulama projesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAP Dairesi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından protokole imza atıldı.

Programa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile ilgililer katıldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, Mustafa Varank, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:10 Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
07:37 Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz
04:18 İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 10:47:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement