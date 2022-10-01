DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Ankara'da uygulama sınavları yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Ankara'da uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki sınavda, birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu yıl "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen tema doğrultusunda ter döktü.

Öğrenciler kendilerine verilen malzeme kitiyle özgün fikirlerini ortaya koyarlarken, teknik bilgileriyle de projelerini oluşturdu. Öğleden önceki oturumda lise, öğleden sonraki oturumda ise ortaokul öğrencileri kendilerine tanınan süre içinde gemilerini tasarladı.

Daha sonra projelerini jüriye sunan öğrenciler, teknik bilgilerin yanı sıra kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirildi.

"Babamla Aziz Sancar'ı konuşuyoruz"

Uygulama sınavında projesini tasarlayan Aden Ketizmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim ve teknolojiye ilgi duyduğunu belirterek, "DENEYAP, gelecekte iyi yerlere gelmem için bir katkı sunabilir. Babamla sofrada Aziz Sancar gibi bilim insanlarını konuşuyoruz. O yüzden bilim ve teknolojiye çok merak salıyorum." diye konuştu.

Mustafa Akif Kefe de sınava teknolojiyle ilgili şeyler yapıldığı için başvurduğunu ifade ederek, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yaptığımız teknolojik aletlerin ileride bana güzel katkıları olacağını düşünüyorum. Büyüyünce güzel şeyler başarmak isterim." dedi.

Miraç Yiğit Ekici ise DENEYAP'ı haberlerde duyduğunu ve icat yapmaktan hoşlandığı için yarışmaya başvurduğunu belirterek, "Burada gemi tasarlayacağız. Onu güneş enerjisiyle birleştirip bir şeyler yapabiliriz. Gece güneş enerjisi çalışmayacağı için bir yere depolayabiliriz ya da rüzgardan enerji sağlayabiliriz. Bilim ve teknolojiye ilgi duyuyorum. Yazılım yapmak, ülkemiz için güzel şeyler yapmak hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

" Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum"

Ünal Işık da uygulama sınavına kendisine daha çok avantaj sağlayacağını düşündüğü için elektrik devresini bağlamakla başladığını anlattı.

Bu aşamayı geçmesi durumunda 3 yıllık eğitime hak kazanacağını söyleyen Işık, şunları kaydetti:

"Sınava ulaşmam 4 yıldır öğrencisi olduğum BİLSEM sayesinde oldu. Büyüyünce vatana millete nasıl hayırlı olacaksam öyle bir iş istiyorum. Ama aklımda yazılım mühendisliği gibi bir iş var. Kendime örnek aldığım kişi Selçuk Bayraktar. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde alacağım eğitimin bana yazılım ve mühendislik alanlarında faydalı olabileceğini düşünüyorum. Odamın her yanında güneş sistemi modelleri bulunuyor. Bilime o yönde çok fazla ilgi duyuyorum. Teknoloji konusuna da zaten ilgi duymam gerekiyor çağın gereksinimleri dolayısıyla. Buradaki herkes bu sınavı kazanamamış olsa bile vatana millete hayırlı insan olmak, ondan ziyade insanlığa faydalı olmak için çalışırsa dünya çok daha iyi bir yer olabilir."

Yağmur Sena Çeken ise TEKNOFEST'te yarışabilecek nitelikte projelerin DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yapıldığına işaret ederek, "Bence güzel ve kaliteli bir sınav. Verilen konu, taşınacak yük bence güzel. Verilen malzemeler de yerinde. DENEYAP'ın akademik başarımda etkili olacağını düşünüyorum. Sınavı kazanırsam kendimi teknoloji alanında daha çok geliştireceğim. Bu alana ilgim var ve bu alanda ilerlemeyi gerçekten isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenci sayısı 20 bine çıkacak

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 1. faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplam 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410 bin aday öğrenci başvuruda bulundu. 4. faz sürecinin tamamlanmasıyla 1., 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkacak.

Tüm Türkiye'de açılan atölyelerle 20 bin öğrencinin eş zamanlı eğitim almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 15 bin 280 öğrenci "DENEYAP Türkiye Projesi" bünyesinde, 1940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayan "Bilim Türkiye Projesi" bünyesinde, 2 bin 10 öğrenci ise "T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" bünyesinde eğitim almış olacak.