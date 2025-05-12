Sanayide çelik yapıların artırılması depreme karşı kalkan olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayide çelik yapıların artırılması depreme karşı kalkan olacak

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının önemine işaret ederek, "Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara...

12.05.2025 11:15
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının önemine işaret ederek, "Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelde doğrultusunda hazırlanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne göre, depremler nedeniyle afet riski yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelikli olacak.

Bu kapsamda özellikle sanayi altyapısının afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik adımlar atılacak, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan sanayi alanları güvenli bölgelere taşınacak.

Ayrıca yeni sanayi bölgeleri afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun tasarlanacak, mevcut bölgelerdeki yapısal dayanıklılığın artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmaları tamamlanacak.

"Çelik, daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir"

OSTİM OSB Başkanı Aydın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, deprem ülkesi Türkiye'de sanayinin de bu afete hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz. Çeliğin pahalı olduğu düşünülüyor ancak bu malzeme daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir. Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir şey değil." dedi.

OSTİM bölgesindeki binaların yenilenmesi konusunda da firmalara sık sık öneri sunduklarına dikkati çeken Aydın, bölge olarak doğal afetlere karşı çeşitli hazırlıklar yaptıklarını anlattı.

"Arama kurtarma malzemelerini yerlileştirdik"

Aydın, AFAD ile yürüttükleri çalışma kapsamında özellikle deprem anındaki arama ve kurtarmada kullanılan bazı malzemeleri yerlileştirdiklerini söyledi.

Bu malzemelerin büyük çoğunun yurt dışından yüksek ücretlere geldiğine işaret eden Aydın, "Biz bu malzemelerin yerli üretilebilmesiyle ilgili çalışma grupları oluşturduk ve bazı parçaları yerlileştirebildik. Bölgemizde hemen her sektör faaliyet gösterdiği için bu malzemelerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizde inşallah bu tür afetler yaşanmaz ama yaşandığı zaman da hazırlıklı olmamız önemli." diye konuştu.

OSTİM OSB'den arama kurtarma ekibi

Aydın, 6 Şubat depremlerinin arama ve kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, depremden sonra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile yaptıkları toplantıların ardından bu alanda bir ekip kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda OSTİM OSB çalışanlarından oluşan 23 kişilik arama ve kurtarma ekibi oluşturduklarını aktaran Aydın, bu ekibin, Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri içinde kurulan ilk takım olduğunu ifade etti.

Aydın, ekibin, teorik eğitimini tamamladığını ve saha çalışmalarını sürdürdüğünü, sadece depremde değil diğer afetlerde de AFAD koordinasyonunda görev yapabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayide çelik yapıların artırılması depreme karşı kalkan olacak - Son Dakika

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