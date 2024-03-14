SANKON, Türk Devletleri Teşkilatı\'na üye ülkeler ile ticareti geliştirmeyi hedefliyor

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler ile mevcut ticareti daha da geliştirmeyi hedefliyor.
Genel Merkezi Ankara'da olan ve Birleşmiş Milletler örgütüne üye 193 dünya devletinin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Afrika kıtasında, Arap yarımadasında, Orta Asya Türk devletlerinde, Avrupa kıtasında, Asya kıtasında, Pasifik ve Karayip ülkelerinde faaliyet gösteren, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak faaliyette bulunuyor. Türkiye ile dünya devletleri arasında fiziki ve online iş forumları, konferanslar ve toplantılar yaparak ekonomiye büyük katkılar sağlayan, yurt dışına Türk şirketlerini yollayan, aynı şekilde yurt dışından, Türkiye'ye yabancı şirketleri getiren, bünyesinde 25 binden fazla yurt içi ve yurt dışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan SANKON, 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler ile ihracat hedefini 2 milyar dolar olarak belirledi.
SANKON Genel Sekreteri Nazmi Tutal, yönetim kurulu adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında, "Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler, kardeş ülkelerdir ve bizim için çok önemlidirler. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin misyonu ve faaliyetleri her geçen gün artmaktadır ve küresel olarak, önemli bir güç merkezi haline gelmektedirler. Söz konusu üye ülkeler, uluslararası alanda ve diplomaside birlikte hareket ederek, ortaklık temelinde güç birliğini, işbirliğini ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmektedirler. Türkiye'nin de bu ülkelerle olan ekonomik ve ticareti ilişkileri ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. SANKON kuruluşu olarak, Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamayı ve güçlü olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ülkelerine geçmiş yıllarda heyetler yollandığını hatırlatan Tutal, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler ile ithalat ve ihracat komisyonu kuruldu. SANKON kuruluşu olarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile yakın işbirliği içerisinde olduk. Geçtiğimiz yıl ise ilişkilerimizin doruk noktasına ulaştığını gördük. 2024 yılında da bu ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi rakamsal olarak daha üst düzeye ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.
"Tüm bu ülkeler ile ihracat hedefimizi 2 milyar dolar olarak ortaya koyduk"
Nazmi Tutal, "Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu öncülüğünde, çok sayıda heyet ile bu ülkelere tekrar ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir ve birçok alanda yatırıma ihtiyaçları var. Özellikle, Türk yatırımcılar için cazibe merkezi. Türkiye, bu ülkeler için model olabilir. Yatırım imkanları da çok fazla. İnşaat, en çok gelişen sektörlerden. Enerji, tekstil, savunma sanayi, sağlık, tarım, imalat sanayi ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek, SANKON kuruluşu olarak, tüm bu ülkeler ile ihracat hedefimizi 2 milyar dolar olarak ortaya koyduk" diye konuştu. SANKON Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, SANKON kuruluşunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devletlerinin tamamında temsilcilikleri vasıtasıyla etkin bir şekilde faaliyette bulunduğu ifade edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › SANKON, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler ile ticareti geliştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında artış yaşandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında yapılacak mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık oluşturma hedeflendi.
Düzce Belediyesi, artan yolcu sayısı ile orantılı olarak, toplu ulaşım sisteminde yeni bir düzenlemeye giderek 44 yeni otobüs dahil edilecek.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelere yönelik rutin kontrollerini artırdı. Denetimlerde genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleri gibi konular inceleniyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin olağan genel kurulunda Hamdi Fidan, başkan olarak seçildi. Daha önce 4 dönem başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez görevi devralacak. Yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı yapıldı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Şubat ayında konut satışlarının yüzde 17 arttığını belirtti. İpotekli satışlarda da bir artış olduğunu söyleyen Özelmacıklı, ikinci el konut satışlarının payının yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının yetersiz olması nedeniyle fiyatların yükselme eğiliminde olduğu vurgulandı.
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı ve geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi. Ayrıca, ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide, ekmek ve temel gıda ürünlerinin etiketleri incelendi. Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.
UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, iklim değişikliğinin çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan haklarına, sosyal adalete ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda AFAD'ın kapasitesinin artırılması projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, Trabzon'un risk analizleri görüşülecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da orman köylüsüne 3 milyar lira istihkak ödemesi yaparken, 45 milyon lira kredi desteği sağladı. Orman köylüleri, aldıkları desteklerle üretimlerini ve gelirlerini arttırıyor. Ayrıca, hayvancılık yapmak için imkanı olmayan aileler de faizsiz Orköy kredileriyle hayvancılığa başladı.
Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan bir esnaf, zorlu şartlara rağmen konteyner iş yerinde terzilik yaparak ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. İşlerin azaldığını belirten esnaf, umutlu bir şekilde işlerin açılmasını ve eski günlerine dönüşü bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine Manisalı gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte gençler, destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurları hakkında bilgi alabilme fırsatı buldu. Ayrıca gençlerin başarılı projeleri de tanıtıldı ve geleceklerini planlarken devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?