Şanlıurfa\'da Birecik Patlıcanı Hasat Ediliyor

Ekonomi

Şanlıurfa'da ince kabuğu, güzel tadı ve aroması ile diğer patlıcanlardan ayrılan tescilli Birecik patlıcanında hasat başladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen patlıcanının hasadı başladı. Türkiye'de sadece Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yetişen patlıcanlar, sabah erken saatlerde tarladan toplanıyor. Türkiye'nin birçok iline gönderilen patlıcanlar, Şanlıurfa'daki restoran ve lokantalarda patlıcan kebabına dönüşüyor. Yüzyıllardır ekilen ata tohumundan üretilen Birecik patlıcanı, ince kabuğu, lezzeti ve farklı aromasıyla büyük beğeni topluyor. Hasat dönemi yaklaşık üç ay süren Birecik patlıcanı, gastronomi şehrine yerli ve yabancı turistleri de çekiyor. İlçeye gelen turistler, patlıcan kebabının tadına bakmadan ayrılmıyor.

Tarlada işçilerin patlıcan hasadına katılan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, bereketli olmasını diledi. Hasat sonrası konuşan Kaymakam Gürbüz, "Bugün ilçemizin bir ürünü olan ve 10 aylık büyük bir emeğin sonunda çiftçilerimizin toprakla buluşturduğu patlıcanlarımızın hasadı başladı. Bizleri dinleyen, bizlerin sesinin ulaştığı herkese bu patlıcanı, Birecik patlıcanını tatmak için, buradaki güzellikleri görmek için Fırat'ın incisi Birecik ilçemize davet ediyoruz" dedi.

TÜRES Başkanı Bingöl ise, Birecik patlıcanının ham haliyle de yenilebildiğini belirterek, tadına baktı. Türkiye'nin en iyi lokantalarının camlarında 'Birecik patlıcanı geldi' yazısının yazıldığını aktaran Bingöl, en iyi patlıcanlı kebabın da Birecik'te yenilebileceğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise, "Binlerce yıldır Fırat'ımızın getirdiği alüvyal topraklar bu bölgede müthiş bir verimliliğe, müthiş bir kaliteye sebep oluyor. Organik madde oranı en yüksek olan topraklarımızdan bir kısmı Birecik havzasındaki bu topraklardır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden bu tarafa coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye'den müthiş bir artış oldu. Şanlıurfa'da da 47 adet tarımsal ürünümüze coğrafi işaret aldık. İnşallah çok kıymetli gastronomi mutfağının uzmanlarından ve ülkemizin diğer aşçılarından ve bu işle ilgili olan üniversitelerinden destek alarak Şanlıurfa'mızın lezzetlerini, yetiştirdiğimiz ürünleri dünya piyasasına ve Türkiye piyasasına, üreticiye ulaştırmak için kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA