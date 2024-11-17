Şanlıurfa'da Doğal Renkli Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da Doğal Renkli Pamuk Hasadı Başladı

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Ceylanpınar'da özel sektör ve üniversite işbirliğiyle doğal renkli pamuk hasadı gerçekleştirildi.

17.11.2024 12:29
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Şanlıurfa'da doğal renkli pamuğun hasadı başladı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üniversite ve özel sektör arasında imzalanan protokol sonrası deneme amaçlı ekilen doğal renkli pamuk olumlu sonuçlar verdi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde özel sektör ve üniversite işbirliğinde doğal renkli pamuk AR-GE çalışmaları yapıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışma neticesinde 15 bin dönüm alana ekilen pamuğun iklim şartlarına uyum sağladığı belirlendi. Proje çerçevesinde tohum geliştirme çalışmasının da yürütüldüğü belirtildi. Hasadına başlanan pamuğun yaygınlaştırılarak tekstil sanayisinde kullanılacağı ifade edildi.

Üniversite ile bir proje başlattıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Kübra Yılmaz, "Üniversite ve sanayi işbirliğinin popüler olması, aynı zamanda iklime de ciddi katkıları olması sebebiyle üniversite ile bir proje başlattık. Bu proje üniversite hocalarımızın geliştirdiği renkli pamuklarla alakalı. Küresel iklimin gideceği yeri düşünerek bu tarz projelerin daha çok sektörde sanayi işbirliğine yaranmasını hedefliyoruz. Çok da faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada ciddi bir emek verildi. Sezon sonu, pamukların hasadını yapıyoruz. Çok da güzel sonuçlar aldık. Bunların testlerini yapıp değerlerini de göreceğiz çünkü renkli pamuk daha önce çalışılmamış bir alan, heyecanlıyız" dedi.

Farklı denemeler yaptıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Engin Gündüz, "Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM bölgesinde başlattığımız Türkiye'nin en büyük projesi olan sürdürebilir pamuk üretim projesinin sonuna geldik. Bu sahada başarılı bir proje gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 bin dönüm alanın yanında 80 dekarlık sahalar kurduk. Burada farklı denemeler yaptık" diye konuştu.

Şanlıurfa\'da Doğal Renkli Pamuk Hasadı Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Doğal Renkli Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika

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