Üye Girişi
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu - Son Dakika

Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu

28.12.2021 12:23
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu

Şanlıurfa'da bir lokanta esnafı zam fırsatçılarına tepki göstererek, "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astı.

Şanlıurfa'da bir lokanta esnafı zam fırsatçılarına tepki göstererek, "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astı.

Şanlıurfa'da bir lokantacı esnafı, zam fırsatçılarına tepki göstererek "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astı. Şanlıurfa'da lokanta işletmecisi Muhammed Kılıç, dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen zamları geri çekmeyen firmalara karşı yemekleri ucuz fiyata satmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan düşüşün ardından fiyatları geri çekmeyen büyük firmalara tepki gösteren esnaf Kılıç, yemekleri cüzi fiyata satmayı sürdürüyor. Büyük firmalara tepki gösteren esnaf lokantanın camekanına, "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astırdı. Yemek fiyatlarının yer aldığı afişte, çay ise bedava yazıldığı görüldü. Kentin en işlek caddesi Atatürk Bulvarında başlattığı stokçu savaşı ile dikkatleri üzerine çeken esnafın, sürümden ve self servis ile garson ücretlerinden tasarruf ederek kazandığı aktarıldı.

Stokçu ve fırsatçılara karşı direnen işletme sahibi Muhammed Kılıç, "Biz stokçulara karşı zam yapmadık. Milletin, herkesin yemek yediği bir işletmeyiz. Burada dualarla ayaktayız, stokçular yüzünden ayakta değiliz. Millet burada hem yemek yiyor, hem para veriyor, hem de dua ediyor. Vatandaşlar buraya gelip, 4 buçuk liraya çorba ve pilav alabiliyor. Üstüne çayı da sınırsız içebiliyor. Burada 9 liraya yemek yemeden de karnını doyurabiliyor. Her işletme ve sektör zam yaptı, biz kesinlikle zam yapmayı düşünmüyoruz. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Son zamanlarda yaşanan dolar kurundaki artışlardan dolayı biz zam yapmadık. Zam yapmayı da kesinlikle düşünmüyoruz. Çünkü burada yaklaşık günlük 800 ile bin kişi arasında insan yemek yiyor. Bu ciddi bir rakamdır. Güneydoğu'da böyle bir işletme kesinlikle yoktur. Biz burada fakir fukaranın duasıyla, müşterilerimizin duasıyla ayaktayız. Bizim mutfağımız bütün halka açıktır. Gönül rahatlığıyla insanlar gidip gezebilir, hangi marka yağ, hangi marka pirinç kullandığımızı görebilirler. Bizim burada farkımız self servis, biz burada daha çok garsondan kazanıyoruz. Birde sürümden kazanıyoruz. Şanlıurfa'da tek self servis ve işletme biziz" dedi.

Müşterilerden Lamih Şen, "Buraya yemek yemeye geldim. Bu işletme sahibinden Allah razı olsun. Herkes fiyatı yükseltirken buradaki abimiz fiyatı aşağıya çekti. Allah ondan razı olsun. Hiçbir yerde böyle uygun fiyat yok, her yerde zam var ama burada fiyatlar tam aksine en aşağıya indirildi" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mehmet Taş ise "Öğrenciler için böyle yerlerin olması çok iyi. Öğrencilikte zor olmuş. Biraz diğer vatandaşlar için garip olabilir ama hiçte utanç verici bir durum değil. Fiyatlar çok uygun tabi bizim için uygun biz öğrenciyiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu
Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu

YORUMLAR
500

Yemek Tarifi, Şanlıurfa, Esnaf, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu - Son Dakika Ekonomi


Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu var Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu var         
12:54
HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi         
12:40
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Alparslan Büyük Selçuklu, 8. bölümüyle yayınlandı! Tekfur Kekaumenos'un zehirlenmesi diziye damga vurdu Alparslan Büyük Selçuklu, 8. bölümüyle yayınlandı! Tekfur Kekaumenos'un zehirlenmesi diziye damga vurdu         
11:50
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24

Son Dakika Haberleri
12:48 Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşanlara seslendi: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin
12:40 HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi
12:38 Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un boşanacakları iddia edildi! İşte detaylar
12:31 Anıl Şişman'ı darbettiği söylenen Semiha Yankı hakkında 5 yıl hapis istemi
12:31 Düğün gecesi karısından dayak yiyen adam hastaneye koştu! Darp raporuyla, boşanma davası açtı
12:26 Suudi Arabistan'da feci kaza! Kamyon camiye girdi: 5 yaralı
12:25 Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar
12:21 "Emmi", Üç Kuruş'ta! Aşk, ihanet, intikam: Son bölümde neler oldu?
12:21 Bir süredir adı Fenerbahçe ile alınan Bilic'ten açıklama geldi: Dedikodudan ibaret
12:06 İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 13:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement