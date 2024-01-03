Sarıgöl Ovası\'nda Verimli Tarım İşçileri

Manisa'nın verimli Sarıgöl Ovası verdiği mahsullerle üzüm, zeytin, sebze ve meyve üreticilerinin yüzünü güldürürken, binlerce tarım işçisinin de yaz-kış ekmek teknesi olmaya devam ediyor.

Sarıgöl Ovası'nda dört mevsim devam eden tarımsal faaliyetler, üreticiye kazandırdığı gibi tarım işçilerinin de yüzünü güldürüyor. Üzüm hasadı tamamlanan bağlardan ip kesimi, budama, yüksek sistem bağlarda tellerin gerilmesi, budanan bağların bağlanması, çift sürülmesi, gübreleme gibi çalışmaların sonrasında; bağlarda filize yapılması, ölü kolların toplanması, üzüm salkımı düzeltilmesi, ilaçlaması, sulanması gibi çalışmalarla işçilerin mesaileri devam ediyor. Üzüm zamanı salkımlar standart hale getirildikten sonra üzümlerin kesimi ve kurutulması yılın dört mevsimi belirlenen plan dahilde tarım işçileri tarafından yapılıyor. Tarım alanlarında çalışan işçilerin yıllık çalışma ücretleri ise İlçe Ziraat Odası tarafından kurulan bir komisyon tarafından belirlenerek, işçilerin yevmiyeleri ödeniyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Her yıl üzüm sezonu için işçi ücretleri komisyonu kurulur ve bu komisyon tarafından bir yıllık işçi ücretleri belirlenir. Açıklanan işçi ücreti fiyatlarına ayrıca dayıbaşı ücreti de eklenerek ilan edilmektedir. Sarıgöl Ovamız oldukça bereketli ve 4 mevsim tarım faaliyetlerinin devam ettiği bir bölgedir." dedi. - MANİSA