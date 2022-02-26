Savaş zamları geliyor: İğneden ipliğe her şey zamlanacak! - Son Dakika
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Savaş zamları geliyor: İğneden ipliğe her şey zamlanacak!

26.02.2022 07:19
Savaş zamları geliyor: İğneden ipliğe her şey zamlanacak!

Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'de iğneden ipliğe her şeye zam yağmasına yol açan döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarını birlikte yükseltiyor

Akaryakıt fiyatlarının aşırı yükselmesini önleyen eşel mobilin kaldırılması nedeniyle petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan her yükseliş akaryakıt fiyatlarına direkt zam olarak yansıyor. Kurun yükselmesi, enerjide yurtdışına bağımlı olunması nedeniyle doğrudan elektrik ve doğalgazda yeni zamları zorluyor.

Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra pompa fiyatları da güncellendi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 16.75 TL'ye çıktı.Bu da başta halkın gıda kaynağı olan tarım olmak üzere genel olarak üretim maliyetlerini aşırı yükseltecek. Üretilen ürünlerin nakliyesi de motorin zammıyla birlikte daha pahalı hale geleceği için fiyatlar üzerinde çifte zam baskısı yaratacak.

GÜBRE VE İLAÇTA ZAM BASKISI

Sözcü'nün haberine göre kur artışıyla birlikte ithal gübre ve ilaçta yeni zam baskısı oluştu. Kur, akaryakıt ve enerji maliyetlerinin birlikte yükselmesi tarım dışında sanayi üretiminde de yük oluşturuyor.

Kur sorunu yaşamayan ABD, akaryakıt fiyatlarına zam gelmemesi için destek mekanizmalarının devreye sokulacağını açıkladı. Savaş sonrası ilk iş olarak ilave gümrük vergilerini kaldıran Türkiye'de ise zincirleme zamları tetikleyen kur, akaryakıt ve enerji zamlarının halka yansımasının nasıl önleneceği henüz açıklanmadı.

BENZİN VE MOTORİN ZAMLARI HER ŞEYE YANSIYACAK

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatları ve kurun yükselmesi akaryakıta da yansıdı. Benzinin litre fiyatına 1.61 TL, motorine 1.51 TL zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zammın bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağını duyurdu. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 15.14 TL'den 16.75 TL'ye, Ankara'da 15.24 TL'den 16.85 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul'da 15.46 TL'den 16.97 TL'ye, Ankara'da ise 15.57 TL'den 17.08 TL'ye yükseldi. Bu son zamla birlikte benzine bir yılda yüzde 132, yıl başından bu yana yüzde 36 oranında zam gelmiş oldu.

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Son Dakika Ekonomi Savaş zamları geliyor: İğneden ipliğe her şey zamlanacak! - Son Dakika


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