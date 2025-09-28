KAAN\'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı\'ndan açıklama var

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve motor çalışmalarına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Görgün, uçağın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını, yerli motor geliştirme sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

YERLİ MOTOR ÇALIŞMALARI PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR

KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Görgün, sürecin savunma sanayii projelerinde olduğu gibi aşamalı ilerlediğini belirtti. Mevcut motorlarla başlanıp, ardından milli motorların devreye alınacağını kaydetti. KAAN'ın "blok yaklaşımı" ile farklı aşamalarda güçlenen versiyonlarla kademeli olarak geliştirildiğini ifade etti.

PROTOTİP MOTORLAR TESLİM EDİLDİ

KAAN prototip uçaklar için gerekli motorların tedarik edilerek Türkiye'ye teslim edildiğini söyleyen Görgün, üretim çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. İlk blok KAAN uçakları için ABD'ye resmi motor başvurusunun yapıldığını hatırlattı. Yerli motor geliştirme faaliyetlerinin ise planlandığı takvimde ilerlediğini vurguladı.

Haluk Görgün

"İHTİYAÇ HALİNDE MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN"

Görgün, ihtiyaç halinde ilk blok için motor değişikliğinin mümkün olduğunu, bunun mühendislik çalışmalarını etkileyeceğini ancak projede takvimsel bir dezavantaj yaratmayacağını söyledi. Projelerin "Çevik Sistem Mühendisliği" yaklaşımıyla yönetildiğini belirterek, nihai seri üretimde KAAN'ın yerli motorla uçacağını vurguladı.

"İKİ YILDA ÇOK ÖNEMLİ YOL KAT EDİLDİ"

Yerli motor geliştirme sürecinde geçmişte yaşanan gecikmelere de değinen Görgün, son iki yılda büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti. ANKA-III için TF6000 turbofan motorunun başarıyla çalıştırıldığını, KIZILELMA için TF10000'in geliştirme sürecinin devam ettiğini, KAAN için de TF35000 motorunun üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ENDONEZYA'YA İHRAÇ EDİLECEK MOTORLAR YERLIİ OLACAK

Endonezya'ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının milli motorlarla güçlendirileceğini belirten Görgün, "Bu kutlu davada mühendislerimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle KAAN'ı ve yerli motorunu ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.