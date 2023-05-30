28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte baskılanan dolarda yukarı yönlü seyir hızlandı.
Dün 20 lira sınırını aşan dolar/TL kuru bu sabah saat 10.45 itibarıyla 20,3118 seviyesinden işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.
Euro/TL kurunda da yükseliş trendi sürüyor. Saat 10.45 itibarıyla euro/TL kuru 21,83 seviyesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1256 TL'den başlarken, şu sıralarda artışla 1265 TL'den alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.937 dolardan alıcı buluyor.
ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.
İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi. Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı - Son Dakika