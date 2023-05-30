Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı

30.05.2023 11:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası dolar yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 20,3118 seviyesinde işlem görürken, euro/TL kuru da yükseliş trendini sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise 1.937 dolardan alıcı buluyor. ABD'deki borç limiti krizi ve Fed'in faiz artışı beklentileri de piyasalarda endişe yaratıyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte baskılanan dolarda yukarı yönlü seyir hızlandı.

DOLAR 20,30 TL SEVİYELERİNDE

Dün 20 lira sınırını aşan dolar/TL kuru bu sabah saat 10.45 itibarıyla 20,3118 seviyesinden işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

EURO 21,80 LİRANIN ÜZERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Euro/TL kurunda da yükseliş trendi sürüyor. Saat 10.45 itibarıyla euro/TL kuru 21,83 seviyesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1256 TL'den başlarken, şu sıralarda artışla 1265 TL'den alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI 1937 DOLARDAN ALICI BULUYOR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.937 dolardan alıcı buluyor.

Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı

PİYASALARDA LİKİDİTE SIKINTISI YAŞANABİLİR

ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

FED 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINA GİDEBİLİR

İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi. Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı - Son Dakika


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