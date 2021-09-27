Security Analyst Summit 28-29 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek

Kaspersky ekibi, siber güvenlik uzmanlarını BT güvenlik ortamındaki değişiklikleri tartışmak, son ve karmaşık tehditler hakkındaki bilgilerini paylaşmak için Kaspersky Security Analyst Summit'e (SAS) bir kez daha katılmaya davet ediyor.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, SAS Konferansı, ünlü BT güvenlik araştırmacılarını, küresel yasa uygulayıcıları, akademi ve devlet kurumlarını birleştiren yıllık bir etkinlik olacak. Konferans siber suçla mücadelede iş birliğini geliştirmeyi, tartışma, bilgi paylaşımı ve en son araştırmaların sergilenmesi için ideal bir yer haline getirmeyi amaçlıyor.

Security Analyst Summit 28-29 Eylül tarihlerinde Türkiye saatiyle 17.00-21.00 arasında çevrim içi gerçekleşecek. Konferansın programı geçen yıl boyunca gözlemlenen en önemli siber güvenlik trendlerini kapsayacak. Katılımcılar, en son ve yeni keşfedilen APT'leri, içgörüleri ve tehdit istihbaratı kullanım durumlarını keşfetmek için özel fırsatlar bulacak.

Konferans sırasında uzmanlar, tedarik zinciri saldırılarından ticari casus yazılımlara kadar 2021 boyunca siber güvenliği tehdit eden acil konuları tartışacaklar. Panelistler, güvenlik açığı ve tehdit araştırması sunmanın yanı sıra, tehdit avcılarının daha iyi siber güvenlik uzmanları olmalarına yardımcı olmak için çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyecekler. SAS sırasında gelişmiş kalıcı tehditler, tehdit avcılığı ve yükselen yeni tehditler ele alınacak.

Kaspersky konuşmacılarına ek olarak programda PwC, Mandiant, Nex, Group IB, Sourcegraph, NTT Security (Japonya) KK ve Yandex'den uzmanlar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Müdür Yardımcısı Sergey Novikov, "Tüm riskleri göz önünde bulundurarak, bu yılki SAS'ta yüz yüze görüşemeyeceğimizi duyurmaktan dolayı üzgünüz. Yine de siber güvenlik topluluğunun bağlantı kurması ve bilgi alışverişi yapması için güçlü bir bağa ihtiyaç var. Bu nedenle SAS 2021'i çevrimiçi düzenlemeye karar verdik. Önceki iki sanal konferansımızdan çok sayıda olumlu geri bildirim aldık ve yeni ve geliştirilmiş bir programla geri döndük. Bu sefer SAS'a özel hazırlanmış eğitimlere yer vereceğiz. Bunun evlerimizden katıldığımız son buluşmamız olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.