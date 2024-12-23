SEDAŞ Acil Durum Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

SEDAŞ Acil Durum Tatbikatı Düzenledi

SEDAŞ, çalışanlarının güvenliği için acil durum tatbikatı gerçekleştirdi, afetlere hazırlık sağladı.

23.12.2024 11:47
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerde çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve olası afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Acil Durum Bilgilendirme Tatbikatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikat, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından yürütülen eğitim ve tatbikatlarda, çalışanların afetlere karşı bilinçlenmesi, güvenli tahliye becerilerinin geliştirilmesi ve acil durumlara müdahale yöntemlerinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Tatbikat kapsamında tahliye uygulamaları ile işletme binalarının güvenli boşaltılması adım adım uygulandı.

Yaralı kurtarma çalışmaları toplanma alanlarında organize edilerek ekiplerin koordinasyonu sağlandı.

Gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir acil durumun başlangıcından sonuna kadar izlenecek müdahale süreçleri, doğru karar alma teknikleri ve güvenli tahliye prosedürleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Ayrıca, tahliye sonrası binaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti için saha değerlendirmeleri yapıldı.

Çalışanlarının güvenliği ve olası afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatların yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak için iyileştirilebilecek aksiyonlar da tespit edildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Sedaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ Acil Durum Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika

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