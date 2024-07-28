Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlara 641,81 TL ikramiye verileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, tüm sendikalı memurların bu ikramiyeyi almasının sağlanacağını belirtti.

28.07.2024 00:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle memurlarında Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacağını duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Verilecek - Son Dakika

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