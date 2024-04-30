Serhat Kalkınma Ajansı, Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Serhat Kalkınma Ajansı, Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı

Serhat Kalkınma Ajansı, Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı

Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı. Programın amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sunacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını desteklemektir. Programa kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sanayi bölgeleri başvurabilir.

30.04.2024 12:36
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2,5 milyon TL bütçeli Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı.

Serhat Kalkınma Ajansı; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı. Program yılsonuna kadar devam edecek. Başvurular KAYS üzerinden 24 Aralık 2024'e kadar yapılarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar taahhütname teslimi yapılabilecek. Fizibilite Destek Programı 2,5 milyon TL bütçeli olacak.

Fizibilite Desteği Programının amacı; Bölge'nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge'nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmaları ile kalkınma ajanslarının 2024 yılı teması olarak belirlenen Kadın Girişimciliği-Kadın İstihdamı temasına katkı sunacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programdan; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yararlanabilecek.

Fizibilite Destek Programı için son başvuru tarihi KAYS üzerinden 24 Aralık 2024'e kadar yapılarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar taahhütname teslimi yapılabilecek olmakla beraber Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanacak ve başvuru sahipleri son tarihi beklemeksizin istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler. Alınan teklifler ise en geç bir ay içerisinde değerlendirilecek. - KARS

Kaynak: İHA

Ardahan, Iğdır, Ajans, Ağrı, Kars, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serhat Kalkınma Ajansı, Fizibilite Destek Programı için teklif çağrısına çıktı - Son Dakika

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