Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu.

DİJİTAL SEFERBERLİK İLAN ETTİ

"Bu siyasette bir ilk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ettiğini de söyledi.

"CUMA GÜNÜ ÇANAKKALE'DE ŞİFAYI KAPTIK"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına başladığı anlarda sesinin kısık olduğu fark edildi. Ara ara konuşmakta zorluk çeken Erdoğan, hastalığı için "Biliyorsunuz sesim biraz kısık. Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. İnşallah şimdi bu cuma da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.