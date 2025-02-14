Sevgililer Günü'nde 75 Milyon Çiçek İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Sevgililer Günü'nde 75 Milyon Çiçek İhracatı

Sevgililer Günü\'nde 75 Milyon Çiçek İhracatı

Antalya, 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek göndererek 10 milyon dolar ihracat geliri elde etti.

14.02.2025 17:18
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Antalya'dan Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderildiği bildirildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı, ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programa katılan ATB Meclis Üyesi Selçuk Çelebi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan başta olmak üzere 30 ülkeye gönderilen 75 milyon dal çiçek ile 10 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğini ifade etti.

Çiçekçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş de Antalya'da çiçek üretiminde önemli yol kat edildiğini belirtti.

Antalya'nın yayla üretimi sayesinde 12 ay çiçek üretir ve ihraç eder hale geldiğini aktaran Göbüş, "Antalya, çiçekte ihracat odaklı bir kent. Ürettiğinin yüzde 90'ını ihraç ediyor." dedi.

Çiçekçiler Birliği çatısı altında üreticilerin ortak hareket ettiğini belirten Göbüş, firmaların bağımsız ürettiğini ancak ihracat işlemlerini ortak yaptıklarını anlattı.

"Birlikten güç doğar" mantığıyla sinerji yarattıklarını dile getiren Göbüş, "O sinerji ile dış pazarlarda daha iyi konumdayız. Her firmanın hazırladığı ürünleri belirli standartlarda hedef pazarlara ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Göbüş, yüksek miktarda talepleri karşılayabildiklerini, her hafta taze, vazo ömrünü kaybetmemiş ürünleri ihraç ettiklerini anlatarak, süs bitkileri sektörünün ihracat şampiyonu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü'nde 75 Milyon Çiçek İhracatı - Son Dakika

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