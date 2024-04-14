Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle ilgili açıklamada bulunarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."
Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek sağlanacak.
Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabiliyor.
Bakıcının ise 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › SGK'dan 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek ödemesi - Son Dakika
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