Ekonomi

SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

06.02.2026 00:16
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre SGK Başkanlığı'na Yunus Elitaş getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na ise Yakup Asarkaya atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları duyuruldu. Atama kararlarıyla iki kritik kuruma yeni atamalar yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine Celallettin Sıvacı atandı.

Yunus Elitaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, Kurul Üyeliğine Olcay Yuran ve Raci Kaya atandı.

Yakup Asarkaya

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA ÇOK SAYIDA ATAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı üst kademe kamu yöneticileri Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA

Milli Eğitim Bakanlığı; Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Işık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aliresioğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal atandı.

