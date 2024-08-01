Sıcak Havalarla Birlikte Ambalajlı Su Tüketimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sıcak Havalarla Birlikte Ambalajlı Su Tüketimi Artıyor

Yurt genelinde etkisini artıran hava sıcaklığı su tüketimine yansıdı. Özellikle yaz aylarında damacana ve pet ambalajlı ürün satışlarında yüzde 35'i aşan seviyelerde artış yaşandığı belirtiliyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, sıcak havaların artmasıyla ambalajlı su tüketiminin artış gösterdiğini ifade etti. Kalebaşı, 2024'te Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,1 milyar litreye ulaşması, bu hacmin 5,4 milyar litresinin damacana satışından, 5,7 milyar litresinin de pet satışından gelmesinin beklendiğini bildirdi. Türkiye'nin iklim değişikliği ve çölleşme sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkeler arasında yer aldığını belirten Kalebaşı, yeraltı su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 11:15
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Yurt genelinde etkisini artıran hava sıcaklığı su tüketimine yansıdı. Sıcak havalarla birlikte ambalajlı su tüketiminde de artış görülüyor.

Özellikle yaz aylarında damacana ve pet ambalajlı ürün satışlarında yüzde 35'i aşan seviyelerde artış yaşandığı belirtiliyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların artmasıyla ambalajlı su tüketiminin artış gösterdiğini ifade etti. Kalebaşı, "Buna bağlı olarak ambalajlı su tüketiminde artışlar yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında damacana ve pet ambalajlı ürün satışlarında toplamda yüzde 35'i aşan seviyelerde artışlar oluyor." dedi.

Kalebaşı, 2024'te Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,1 milyar litreye ulaşması, bu hacmin 5,4 milyar litresinin damacana satışından, 5,7 milyar litresinin de pet satışından gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Geçen yıl Türkiye'de su pazarı hacminin yüzde 1,6'lık büyümeyle 10,8 milyar litreye ulaştığı bilgisini veren Kalebaşı, "Bu hacmin 5,3 milyar litresi yüzde 4,5'lik küçülmeyle damacana satış kanalından, 5,5 milyar litresi de yüzde 8,1'lik büyüme ile pet satış kanalından gerçekleşti. Tonaj olarak damacana toplamının yüzde 49'unu, diğer ambalajlı sular ise yüzde 51'ini oluşturdu. 2023'te sektördeki toplam ciro ise yaklaşık 31,1 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kalebaşı, sektörün 14 bini aşkın kişiye doğrudan olmak üzere toplamda 94 bine yakın kişiye istihdam sağladığını belirtti.

"Kişi başı ortalama ambalajlı su tüketimi 127 litre"

Kalebaşı, 2023'te yıllık kişi başı ortalama ambalajlı su tüketiminin 127 litre olarak gerçekleştiğini belirtirken, 2024'te söz konusu rakamın 130 litre olmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023'te sektörün toplamda 391 bin 876 ton ambalajlı su ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Kalebaşı, "Ülke ekonomisine 74,4 milyon dolarlık katkıda bulunduk. Sektörümüz başta Almanya olmak üzere, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsviçre, KKTC, Malta, Azerbaycan, Fransa, Avusturya, ABD, Japonya, Libya gibi çeşitli ülkelere su ihracatı yapıyor." şeklinde konuştu.

Kalebaşı, Türkiye'nin iklim değişikliği ve çölleşme sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuraklık olgusundan daha az zarar görmek için yeraltı su kaynaklarımız büyük önem arz ediyor. Ülkemizin geleceği için sigorta niteliği taşıyan yeraltı sularımızın kullanımının son derece dikkatli ve bilinçli yönetilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Ülkemizde ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, dünyada ve ülkemizde bulunan suyun miktarının ve kalitesinin korunmasının öneminin farkında olarak, sahip olduğumuz su varlığının gelecek nesillere aktarılması için en verimli yöntemleri kullanmaya özen gösteriyor."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak Havalarla Birlikte Ambalajlı Su Tüketimi Artıyor - Son Dakika

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