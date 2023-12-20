Tıbbi teknoloji alanında inovasyonları bulunan ve dünyada 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers'ın Türkiye'deki temsilcisi Siemens Healthineers Türkiye, 135. yılını kutluyor.

Şirket açıklamasına göre, 135. yılı vesilesiyle "geçmiş, şimdi, gelecek'" temasıyla Osmanlı Devleti'nden günümüze, Siemens Healthineers'ın Türkiye'deki tarihini anlatan bir kitap da hazırlayan şirket, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği etkinlikle bir asrı aşan sağlık tecrübesini ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

135 yıldır Türkiye'yi yenilikçi sağlık çözümleriyle buluşturmaya devam eden şirket, Türkiye'de 600'ü aşkın çalışanıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki merkezlerinin yanında, ülke çapındaki saha operasyonlarıyla geniş bir çalışma ağında faaliyet gösteriyor. Diagnostik görüntüleme ve laboratuvar çözümleriyle her gün ülkemizdeki on binlerce kişinin yaşamına dokunan Siemens Healthineers Türkiye, sağlık kurumlarına, sağlık profesyonellerine ve hastalara değer yaratıyor.

Yapay zeka, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zeka alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek olan şirket, 2021 yılında kanser bakımında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Varian'ı bünyesine dahil ederek dünya tıbbi teknoloji sektörünün en kapsamlı portföyüne sahip şirketlerinden biri haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel, Osmanlı Devleti'nde atılan ilk adımlardan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı unvanı ve imzasıyla kurulan Cumhuriyet'in ilk röntgen sistemine kadar, Türkiye'nin tarihiyle kol kola yürüyen köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirtti.

Sağlık alanındaki kesintisiz inovasyonları Türkiye ile buluşturduklarını aktaran Sonemel, "Bu tecrübe ve insanı odağa alan güçlü kurum kültürümüz bir araya gelince ortaya 135 yıldır sürdürülebilen bir başarı hikayesi çıkıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde bu başarıyı devam ettirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

Sonemel, Türkiye'nin yüksek kalkınma potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye'de sağlık sektörüne katkı sağlamak için gelecek rotasını inovasyonla çizdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"135 yıllık sürdürülebilir başarımızın baş mimarları hiç kuşkusuz paydaşlarımız ve çalışanlarımız. Bu vesilesiyle kendilerine teşekkür etmek ve tarihe iz bırakmak üzere, Cumhuriyetimizin 100. yılında, aynı zamanda 'Sağlıkla 135 Yıl" adlı bir kitap hazırladık. Sunuş yazısında Cumhuriyet'imizin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı imzasının bulunmasından dolayı ayrıca gururluyuz. Türkiye'deki ürün, hizmet ve çözümlerimizle, günde 1 milyondan fazla insanın sağlıkla yaşamasına katkıda bulunan şirketimiz, 2025'e dek sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yoğun bir çaba içinde olacak."

Şirket, globalde tıbbi teknoloji alanında 15 binden fazla patente sahip

Büyüme vektörlerinde sağlık hizmetlerini dijitalle dönüştürme ve yakın geleceğin en tehdit edici hastalıklarıyla mücadele hedefleri olduğunun altını çizen Sonemel, kardiyovasküler ve nörovasküler bakım ile kanser bakımına odaklandıklarını belirtti.

Şirket, globalde tıbbi teknoloji alanında 15 binden fazla patente sahip. Yapay zeka çalışmalarına 90'lı yılların sonlarında başlayan Siemens Healthineers, bugün gelinen noktada pazara diagnostik görüntüleme, laboratuvar çözümleri ve servis hizmetleri ile 80'den fazla yapay zeka destekli ürün sunuyor. Bir hastanın dijital ikizini oluşturma, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zeka alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek oluyor.

Sağlık sektörünün iklim ayak izi, küresel net emisyonların yüzde 4,4'üne eşdeğer. Sağlık sektörü sera gazı emisyonlarında dünyada 5. sırada yer alıyor. Siemens Healthineers geliştirdiği teknolojilerle sera gazı salınımının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Siemens Healthineers, "Herkes için. Her yerde. Sürdürülebilir şekilde" mottosuyla, 70'ten fazla ülkede 70 binden fazla çalışanıyla hizmet sunuyor.