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Sıfır karbon hedefi için 1.2 milyon fidan dikilecek - Son Dakika

Sıfır karbon hedefi için 1.2 milyon fidan dikilecek

14.01.2022 10:53
Sıfır karbon hedefi için 1.2 milyon fidan dikilecek

Zorlu Enerji, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesine katkı sunan kuruluşların ödüllendirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiği 'Sıfır Karbon Ayak...

Zorlu Enerji, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesine katkı sunan kuruluşların ödüllendirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiği 'Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi' ile 'İklim Eylemi' kategorisinde gümüş başarı ödülünün sahibi oldu.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine alan Zorlu Enerji'nin iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiği Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde gümüş başarı ödülüne layık görüldü. Enerji şirketi, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesine katkı sunan kuruluşların değerlendirildiği organizasyonda 'İklim Eylemi' kategorisinde ödüle layık bulundu.

2030 yılına kadar her yıl 90 bin fidan toprakla buluşacak

Verilen bilgiye göre, kuruluşundan bu yana enerji sektöründe kararlılıkla uyguladığı sürdürülebilirlik stratejisi odağında, topluma ve çevreye değer katan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini benimsiyor. Bu anlayış kapsamında faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 'Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi' ile sıfırlamayı hedefleyen enerji şirketi, 2010 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Mehmet Zorlu Vakfı ile başlatılan iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında; 1,2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Ülkemizin orman varlığının geliştirilmesine ve 1,2 milyon ton karbondioksitin toprağa geri döndürülmesine katkıda bulunacak proje ile enerji şirketi, 2030 yılına kadar her yıl 90 bin fidan dikimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı hedefleyen Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde sosyal sorunlara çözümde bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Proje kapsamında 10 yılda 330 binden fazla fidan dikildi

"Şirket olarak, tüm dünyada artan küresel iklim krizine karşı mücadele etmek amacıyla dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini benimsemenin yanı sıra faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izini sıfırlamayı hedefliyoruz. Bunun için geliştirdiğimiz stratejimizle onarıcı iş modeli ve değer zinciri üretme alanına odaklanarak, sadece kendi operasyonlarımızın değil, ülkemizin de karbonsuzlaşması ve biyoçeşitliliğinin geliştirilmesi yolunda katkı sunmaya çalışıyoruz. İş yapış şeklimizin temeline oturttuğumuz 'önce çevre ve insana saygı' anlayışından hareketle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan pek çok proje hayata geçirdik.

Emeklerimizin bir karşılığı olarak da 10 yıl önce başlattığımız ve bu anlamlı ödülle taçlanan Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projemiz kapsamında bugüne kadar toplamda 330 binden fazla fidan diktik. Toprakla buluşturduğumuz her bir fidanımızla ülkemizin karbonsuzlaşma yolunda verdiği mücadeleye katkı sunmayı ve 2030 yılı için önümüze koyduğumuz karbon nötr bir şirket olma hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yolda bugün olduğu gibi gelecek dönemde de hayata geçireceğimiz tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun refahını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir dünya için faydalı işler ortaya koymaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır karbon hedefi için 1.2 milyon fidan dikilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sıfır karbon hedefi için 1.2 milyon fidan dikilecek - Son Dakika
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