Sigorta Hukuku Sempozyumu: Teknoloji ve Gelecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Altınbaş Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Teknolojik Gelişmelerin Sigorta Hukukuna Yansımaları Sempozyumu" akademi ile sigorta sektörünü aynı platformda buluşturdu.

Türkiye Sigorta Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, büyük veri, dijitalleşme, siber güvenlik ve yeni nesil sigortacılık uygulamalarının hukuk üzerindeki etkilerinin ele alındığı sempozyum, Aralık 2025'te imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kurulan Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezinin ilk önemli akademik etkinliği olma özelliğini taşıdı.

Sempozyumun açılış konuşmaları Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ve Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, insanlık tarihi boyunca her büyük teknolojik dönüşümün hukuku da yeniden şekillendirdiğine dikkati çekti.

Sanayi Devrimi'nin iş hukukunu, otomobilin trafik hukukunu, internetin kişisel verilerin korunmasını, dijitalleşmenin ise elektronik ticareti ve elektronik sözleşmeleri gündeme taşıdığını belirten Yaşar, bugün yapay zeka, büyük veri, gömülü sigortacılık, otonom sistemler, siber riskler ve dijital platformların sigorta hukukunun temel kavramlarını yeniden düşünmeyi gerektirdiğini ifade etti.

"Artık sigortacılık yalnızca gerçekleşen hasarı tazmin eden bir yapı değildir"

Yaşar, sigortacılığın doğası gereği geleceği okumaya çalışan bir meslek olduğuna işaret ederek, teknolojinin sağladığı imkanlarla riskleri daha ortaya çıkmadan analiz etme, yönetme ve azaltma kabiliyetinin güçlendiğini belirtti.

Ahmet Yaşar, şunları kaydetti:

"Artık sigortacılık yalnızca gerçekleşen hasarı tazmin eden bir yapı değildir. Yeni nesil sigortacılık riski önceden gören, ölçen, uyaran, önlem alınmasını sağlayan ve mümkün olduğunca hasarı gerçekleşmeden engellemeyi hedefleyen bir anlayışa dönüşmektedir. Biz buna önleyici sigortacılık diyoruz."

Teknolojinin yeni fırsatların yanı sıra yeni hukuki soruları da beraberinde getirdiğini belirten Ahmet Yaşar, yapay zekanın verdiği kararların hukuki sorumluluğu, algoritmaların oluşturduğu risk skorlarının denetimi, büyük verinin kullanım sınırları, gömülü sigortacılık uygulamalarında tüketicinin bilgilendirilmesi ve özgür iradesinin korunması, akıllı sözleşmelerin klasik sözleşme hukukuyla uyumu ve siber saldırılar sonrasında ortaya çıkan zararların kapsamı gibi başlıkların önem kazandığını ifade etti.

Yaşar, yakın gelecekte otonom araçlar, robotik sistemler, dijital varlıklar ve kuantum teknolojileriyle bugün henüz adı konmamış pek çok hukuki sorunla karşılaşılabileceğini kaydederek, görevin yalnızca mevcut sorunları çözmek değil, henüz ortaya çıkmamış hukuki sorunları bugünden öngörmek ve bunlara yönelik çözüm yollarını birlikte geliştirmek olduğunu bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği olarak teknolojiyi yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan bir araç olarak görmediklerini ifade eden Yaşar, teknolojiyi sigortalılık oranını artıracak, güvenceye erişimi kolaylaştıracak, riskleri daha doğru analiz edecek, toplumsal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirecek stratejik bir dönüşüm alanı olarak değerlendirdiklerini ve güçlü ekonominin güçlü güvence sistemleriyle mümkün olduğunu belirtti.

"Teknolojik yeniliklerle hukuki güvenliğin birlikte ilerlemesi artık bir tercih değil zorunluluk"

Yaşar, sempozyumda ele alınan başlıklardan biri olan gömülü sigortacılığın da bu dönüşümün önemli örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, sigortanın ihtiyaç duyulan anda ve ihtiyaç duyulan platformda hayatın doğal bir parçası haline gelmesinin, hem sigortalılık oranlarının artırılması hem de koruma açığının azaltılması açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Bu yeni modelin tüketicinin korunmasından bilgilendirme yükümlülüğüne, veri paylaşımından sorumluluk rejimine kadar pek çok yeni hukuki düzenlemeyi de beraberinde getirdiğini ifade eden Yaşar, teknolojik yeniliklerle hukuki güvenliğin birlikte ilerlemesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye Sigorta Birliği ile Altınbaş Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezini son derece kıymetli bulduklarını belirten Yaşar, merkezin Prof. Dr. Tekin Memiş'in akademik liderliğinde akademiyi, uygulamayı ve sektörü aynı çatı altında buluşturarak geleceğin sigorta hukukuna yön verecek önemli çalışmalara imza atacağına inandığını ifade etti.

Yaşar, yapay zekadan büyük veriye, gömülü sigortacılıktan siber risklere, dijital sözleşmelerden yeni teminat modellerine kadar pek çok konuda yürütülecek bilimsel çalışmaların sektör açısından son derece değerli olduğuna değinerek, merkezin yalnızca bugünün sorunlarını değerlendiren değil, geleceğin mevzuatına, yargı kararlarına ve sektör uygulamalarına ışık tutan önemli bir referans merkezi olacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda sigortacılığın güven üzerine kurulduğunu, hukukun ise güvenin en önemli teminatı olduğunu belirten Yaşar, teknolojinin bu iki kavramı her geçen gün daha fazla yaklaştırdığını bildirdi.

Yaşar, "Bizim görevimiz teknolojiyi sınırlandırmak değil, teknolojinin güven içinde gelişmesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmaktır. Çünkü geleceğin sigortacılığı yalnızca daha dijital olmayacaktır. Aynı zamanda daha akıllı, daha öngörücü, daha kapsayıcı ve daha güvenilir olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin sigortacılığının yolunun akademinin bilgisiyle sektörün tecrübesini, hukukun ilkeleriyle teknolojinin imkanlarını aynı potada buluşturmaktan geçtiğini belirten Yaşar, sempozyumun sektör, hukuk dünyası ve ülke için hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, teknolojik dönüşümün hukuk ve sigortacılık alanında yeni bilgi üretimini zorunlu kıldığına dikkat çekerek, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda sektörlerin dönüşümüne yön veren bilim merkezleri olduğunu vurguladı.

İbiş, Türkiye Sigorta Birliği ile yürütülen işbirliğinin hem akademik dünyaya hem de sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, hukukun teknolojiyle birlikte gelişmesini sağlayacak bilimsel çalışmaların önemine dikkati çekti.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu ise teknolojinin hukuk alanında yeni tartışma başlıkları oluşturduğunu belirterek, sigorta hukukunun yapay zeka, veri güvenliği ve dijitalleşme ekseninde gelişen yeni risk alanlarına uygun çözümler üretmesinin önemine değindi.

Veznedaroğlu, hukuk ile teknolojinin birlikte ele alınmasının yalnızca akademik açıdan değil, sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından da kritik olduğunu kaydetti.