Sigorta Sektöründe Dayanıklılık Vurgusu

Ekonomi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, "Sigorta sektörü özellikle zor zamanlarda dayanıklılığını ve güçlü oluşunu kanıtlamış durumda. Artık finansal sektör içindeki payını artırmak durumundayız." dedi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSB liderliğinde bu yıl Sigorta Tatbikatçıları Derneği, IUC ve Middle East Insurance Review'ın organizasyonunda gerçekleşen 13. Sigorta Haftası'nda düzenlenen 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi, ikinci gününde panellerle devam etti. Koruma Açığının Azaltılması: Türkiye'nin Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Yolculuğu temasıyla gerçekleştirilen zirvede dayanaklılığın artırılması ve bu yöndeki koruma açıklarını kapatılması yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tartışıldı.

Zirvenin ikinci günü açılış konuşmalarını Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ve SEDDK Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin yaptı.

SEDDK Başkan Yardımcısı Sezgin, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve demografik dönüşüm neticesinde oluşan koruma açıklarının giderilmesi ve önlenmesi noktasında sigortanın önemine vurgu yaparak, kamu tarafında piyasanın sürdürülebilirliği üzerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Uzayan yaşamdan dolayı emeklilikte, medikal enflasyondan dolayı da sağlık sigortacılığında önemli açıklar olduğunu belirten Sezgin, "Sigorta sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için uzun vadeli bakım sistemleriyle de dayanıklılık sağlanmalı. Aksi takdirde tasarruflar sağlık masraflarına gidecek. Önleyici bakım olmazsa tasarruflar daha da azalacak." ifadelerini kullandı.

Sezgin, sektör için ortak akıl ve işbirliğiyle çalışıldığına vurgu yaparak, "Sigortacılığın gelişmesi, BES'in daha cazip hale gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. ZES'de de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." bilgisini paylaştı.

"Sigorta ürünleri sayesinde, küçük birikim sahipleri ve yatırımcılar, riskten kaçınma korkusuyla yatırım yapmaktan çekinmez hale gelirler"

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Obalı, sigorta sektörünün önemini vurgularken, finansal koruma sağlama işlevinin hem bireyler hem de işletmeler için kritik olduğunu belirtti.

Sigortacıların, sundukları finansal koruma sayesinde vatandaşların ve işletmelerin yaşadığı zorlukları hafiflettiğini ve günlük yaşamın sürdürülebilmesi, ekonomik refahın sağlanması açısından önemli bir rol oynadığını ifade eden Obalı, "Bu durum sigorta sektörünün ekonomik büyümeye katkısının altını çizen önemli bir noktadır. Ayrıca, sigorta şirketlerinin risk azaltma ve yönetme konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlığı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi yeni ortaya çıkan riskler karşısında bireylerin, işletmelerin ve kamu sektörünün daha dirençli olmasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Obalı, sigorta sektörünün bireylerin geleceğe yatırım yapmasını teşvik ettiğini de vurgulayarak, "Kar paylaşımı, garantili ürünler ve biyometrik teminatlar gibi sigorta ürünleri sayesinde, küçük birikim sahipleri ve yatırımcılar, riskten kaçınma korkusuyla yatırım yapmaktan çekinmez hale gelirler." ifadesini kullandı.

Sigorta sektörünün güçlü bir sektör olduğuna vurgu yapan Obalı, şöyle devam etti:

"Sigorta sektörü özellikle zor zamanlarda dayanıklılığını ve güçlü oluşunu kanıtlamış durumda. Artık finansal sektör içindeki payını artırmak durumundayız. Türkiye Sigorta Birliği olarak yeni hedefler belirledik ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştiriyoruz. Topluma ve ekonomiye katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Penetrasyon ve sigortalılık oranının sektördeki en önemli konu başlığı olduğu görülüyor"

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz de zirve boyunca siber sigortalar ve afet sigortalarında sürdürülebilir stratejilerin nasıl kurulacağının tartışıldığının altını çizdi.

Gençler için hayat sigortaları ve özel emekliliğin geleceğinin tartışıldığını da belirten Altıngöz, sigorta açığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Teminatın kendi içinden kaynaklanan bazı açıkların yanı sıra bir de sigorta edilmeyen risklerden kaynaklanan boşluklar var. 1999 İzmit depreminde 11-12 milyar dolar kayıp, 750 milyon dolarlık hasar ödemesi yapıldı. Yani o dönemde yüzde 6-7 sigortalı kayıp vardı. Geçen yılki Kahramanmaraş depremine baktığımızda da benzer bir oran görüyoruz. 106 milyar dolarlık toplam hasarın 6 milyar doları sigortalıydı. Korelasyon benzer oranda iki büyük depremde. Yani penetrasyonla ilgili ciddi bir yol almamız gerekli. Penetrasyon ve sigortalılık oranının sektördeki en önemli konu başlığı olduğu görülüyor."

Ömrün uzamasıyla birlikte hem sağlık hem de evde bakımın önemli konu başlıkları olacağını ifade eden Altıngöz, dijital teknolojilerin yeni ürün ve hizmetleri de dönüştürdüğünü, bu doğrultuda sigorta ürünlerinin ihtiyaca uygun ve esnek olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası İcra Direktörü Ziya Aliyev de Gelişen Azerbaycan Sigorta Pazarındaki Fırsatlar ve Zorlukları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Azerbaycan ekonomisinin gelişimine dikkati çeken Aliyev, "Genç nüfus sigortacılığın gelişmesi için Azerbaycan'da fırsat. Penetrasyon yüzde 1 civarında. 800 milyon dolarlık üretim var. Sağlık ve yangın en büyük ihtiyari sigorta branşları. Zorunluda en yaygın trafik sigortası, konut sigortası da ikinci. Sigorta sektörünün mali sektördeki rolü de artıyor. Toplumun sigorta bilincini arttırmak da temel hedeflerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Aliyev, sunumunda Azerbaycan Merkez Bankası'nın sektöre yönelik stratejilerini ve son 5 yılda alınan aksiyonları paylaştı.

T-Rupt Afet Modelleme ve Veri Analitiği Departmanı Direktörü Prof. Sinan Akkar da "Reasürans Sektörü için Deprem Kayıp Modellemesinin Temelleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Akkar, sunumunda deprem kayıp modellemesinin temel ilkelerini ve reasürans sektöründeki kullanımını ele aldı.

Deprem kayıp modellemesinin depremlerin sosyal ve finansal etkilerini tahmin etmek için kullanılan önemli bir araç olarak tanımlayan Akkar, "Deprem kayıp modelleri, gelecekteki olası deprem olaylarının sıklığını ve portföy üzerindeki etkilerini tahmin etmek için olasılık teorisine dayanır. Bu modeller, farklı aşılma olasılıklarına göre sigortalı portföyler için potansiyel kayıpları öngörür ve bu kayıpların mekansal dağılımını tahmin eder. Deprem kayıp modellemesi, reasürans kapasitesinin belirlenmesi, büyük depremler sonrası nakit akışı ve operasyonel planlama, sigorta primlerinin rasyonalize edilmesi gibi pek çok alanda kritik bir rol oynar." ifadelerini kullandı.

Zirvenin ikinci günü açılış konuşmalarından sonra yerli ve yabancı değerli birçok uzman ismin yer aldığı "Türkiye'de Depreme Dayanıklılığın Artırılması: Kritik Konuların Ele Alınması ve Koruma Açığının Kapatılması", "Yenilikçi Deprem Riski Çözümleri: Gelişmiş Dayanıklılık için Sensör Tabanlı Parametrik Kapsama ve İzleme" ve "Sigortacılıkta Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Gelişen Teknolojilerin Gücünü Ortaya Çıkarmak : Uygulamalar, Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklarını içeren panellerle devam etti.