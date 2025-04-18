Silivri'de Tohum Dağıtım Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Silivri'de Tohum Dağıtım Töreni Gerçekleşti

Silivri\'de Tohum Dağıtım Töreni Gerçekleşti

TAKEP projesi kapsamında Silivri'de tohum teslim töreni yapıldı, 211 çiftçiye destek sağlandı.

18.04.2025 20:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, yüzde 75 hibe ile desteklenerek çiftçilere ulaştırılan tohumların teminine yönelik tören, Silivri'de düzenlendi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, tören, "İstanbul için ayçiçeği" ve "Silivri için kuru fasulye" projeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul'un sanayi ve ticaretin yanı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, Silivri'nin bu alandaki stratejik rolüne işaret etti.

Dağıtılan her tohumun sadece bir üretim aracı olmadığını, İstanbul'un tarımsal geleceğine atılmış bir adım olduğunu kaydeden Parıldar, proje kapsamında İstanbul genelinde 211 çiftçiye toplam 16 bin 700 dekar alanda ekilmek üzere 6 bin 760 kilogram ayçiçeği tohumu temin edileceğini, en yüksek tohum temininin Silivri ilçesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Parıldar, "Silivri'de 80 çiftçiye 40 dekar alanda ekilmek üzere 320 kilogram kuru fasulye tohumu temin edildi. Bu kapsamda 49 bin 600 TL'lik bütçenin 37 bin 200 TL'si yine Bakanlık desteğiyle sağlandı." açıklamasını yaptı.

Suat Parıldar, 2024 yılı TÜİK verilerine göre, İstanbul'un 220 bin 550 dekarlık yağlık ayçiçeği ekim alanı ve 44 bin 637 tonluk üretimiyle Türkiye genelinde 13'üncü sırada yer aldığını, Marmara Bölgesi'nin toplam üretiminin ise yüzde 5,4'ünü karşıladığını kaydetti.

İstanbul içindeki üretime bakıldığında Silivri ilçesinin 123 bin dekarlık ekim alanı ve 20 bin 910 tonluk üretimiyle İstanbul toplamının yaklaşık yüzde 47'sini tek başına karşılayarak hem il hem bölge açısından stratejik bir üretim merkezi konumunda olduğunu belirten Parıldar, "Öte yandan, İstanbul'da 180 dekar alanda kuru fasulye ekimi yapılmış ve 30 tonluk üretim gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin yarısı, 100 dekar alanda 15 tonluk üretimle Silivri ilçesinden sağlanmış olup, Silivri bu alanda da İstanbul'un en öne çıkan ilçesi olma özelliğini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çiftçilere tohumların teslimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Silivri'de Tohum Dağıtım Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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