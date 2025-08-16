Simav'da Tarıma Yüzde 70 Hibe Desteği - Son Dakika
Ekonomi

Simav'da Tarıma Yüzde 70 Hibe Desteği

16.08.2025 11:49
Simav Naşa köyünde TKDK'nın IPARD III ile hayata geçirdiği Makine Parkı Projesi törenle açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa köyünde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü öncülüğünde, IPARD III Programı kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilen Makine Parkı Projesi törenle hizmete açıldı.

Proje hakkında bilgi veren TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, toplam yatırım tutarının 18 milyon 385 bin 133 TL olduğunu, bunun 12 milyon 869 bin 593 TL'sinin hibe desteğiyle karşılandığını belirtti. Karaaslan, proje kapsamında 1 adet biçerdöverin yanı sıra 97 tarım makinesi ve ekipmanının kooperatif bünyesine kazandırıldığını söyledi.

Makine parkında; 2 tanker, 31 römork, 5 ekim makinesi, 4 ot toplama tırmığı, 11 ot/çayır biçme makinesi, 8 çapa makinesi, 6 ara çapa makinesi, 12 pulluk, 2 ilaçlama makinesi, 2 gübre serpme makinesi, 1 balya makinesi ve 13 rotovatör yer alıyor. Ekipmanların kiralama yöntemiyle kullanılabileceğini belirten Karaaslan, "Bu sayede tarımsal üretim desteklenecek, ortak çalışma kültürü güçlenecek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak" dedi.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, tarım sektörünün Kütahya ekonomisindeki önemine vurgu yaptı. İl genelinde tarımda yıllık yaklaşık 1 milyar liralık destekleme sağlandığını belirten Vali Işın, "Kütahya'nın tarımdaki potansiyeli yüzde 11 seviyesinde. Hedefimiz bu oranı yüzde 20'ye çıkarmak. Organize Tarım Bölgesi ve Hayvancılık Organize Bölgesi projeleri tamamlandığında hem üretim hem istihdam açısından büyük katkılar sağlanacak. Bu projelerle binlerce kişiye iş imkanı oluşturacağız" dedi.

Milletvekillerinin desteklerinin önemine değinen Vali Işın, "Her kapıyı açıyor, boş dönmüyoruz. Tüm hizmetler onların gayretleriyle gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Simav'ın Türkiye genelinde tanınan ve olumlu bilinen bir ilçe olduğunu vurgulayan Işın, "Orta ölçekli bir il seviyesinde olan Simav, her türlü hizmeti hak ediyor" dedi.

Program sonunda çiftçilere bereketli bir yıl temennisinde bulunan Vali Musa Işın, "Cenab-ı Allah gökten yağmurunu, topraktan bereketini eksik etmesin" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Törene; Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve Ahmet Erbaş, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, kooperatif üyeleri ve çok sayıda davetli iştirak etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Simav, Tarım, Son Dakika

11:32
10:41
