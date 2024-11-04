Sinop'ta Nadir Fener Balığı Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Nadir Fener Balığı Bulundu

Sinop\'ta Nadir Fener Balığı Bulundu

Karadeniz'de nadir görülen 3,5 kg ağırlığında fener balığı, balıkçıların ağına takıldı.

04.11.2024 14:47
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Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 3,5 kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti.

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 3,5 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı. Balıkçı Şükrü Can, fener balığının Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu belirterek, "Bizim buralara ait bir balık değildir. Akdeniz kökenli bu balığa daha önceleri ufak çaplarda rastlantı olmuştu 3,5 kilogram geliyor. Normalde Akdeniz'de derin sularda yaşar" dedi.

Balığı gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Can, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii, ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor" diye konuştu.

Karadeniz balık yemekleri arasında fener balığının yeri olmadığını fakat balıktan lezzetli yemekler çıkartılabileceğini belirten Can, "Bizim kültürümüzde fener balığı yoktur. Fener balığının kafa kısmından çok güzel bir çorba olur. Kuyruk kısmından da şiş ve fener balığı güveç olur. Balık nadir olduğu için pek de bileni ve seveni yoktur" şeklinde konuştu.

Öte yandan Can, 3,5 kilogram ağırlığındaki balığın kilosunun 250 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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