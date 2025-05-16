Sinop\'ta Su Ürünleri Yatırımları Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik yatırımlar için 362 teşvik belgesi düzenledik. 25,9 milyar lira sabit yatırımın ve 6 bin 100 kişinin istihdamının önünü açtık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Sinop'a geldi. Programına Sinop Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Kacır, Vali Mustafa Özarslan ve il protokolüyle bir araya geldi. Valilik makamında yapılan toplantıda ilin ekonomik, sanayi ve teknolojik durumu ele alındı.

Valilik ziyaretinin ardından Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Kacır, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla hayata geçirilen Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

"Proje Sinop'un kalkınmasına katkı sağlayacak"

Açılışta konuşan KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, tesisin Sinop'un su ürünleri sektöründeki kapasitesini artıracağını belirterek, "Projemiz, Karadeniz'de önemli bir kapasiteye ulaşarak geleneksel avcı balıkçılığımızın korunmasına ve geliştirilmesine katkı sunacaktır" dedi.

"Gıda arz güvenliği en kritik konulardan biri"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gıda arz güvenliğinin günümüzde iklim değişikliği ve kriz ortamları nedeniyle daha da önemli hale geldiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gıdada yüksek verimli üretimi önceleyen bütüncül bir tarım ve sanayi politikası izliyoruz. Su ürünleri sektörünü katma değerli hale getirmek için entegre tesisler kuruyoruz" diye konuştu.

"362 teşvik belgesi, 95 projeye 321 milyon TL destek"

Türkiye'nin denizcilik mirasına ve coğrafi avantajlarına dikkat çeken Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Son 22 yılda; su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik yatırımlar için 362 teşvik belgesi düzenledik. 25,9 milyar lira sabit yatırımın ve 6 bin 100 kişinin istihdamının önünü açtık. Yerel potansiyeli harekete geçiren kalkınma ajanslarımızın yürüttüğü destek programlarıyla, su ürünlerine yönelik 95 projeye 321 milyon lira destek sağladık. Teknoparklarımızda, su ürünleri alanında proje geliştiren 18 girişimin inovatif çalışmalarını destekledik. Attığımız bu stratejik adımların sahada karşılık bulduğunu, sektörümüzün üretimden ihracata pek çok alanda sergilediği başarılarla açıkça görüyoruz."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti ve MHP Sinop İl Başkanlıklarını ziyaret eden Kacır, partililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Günün sonunda Alaaddin Camii'nde cuma namazını kılan Kacır, vatandaşlarla da sohbet etti. Bakan Kacır, temaslarını tamamlayarak Sinop'tan ayrıldı. - SİNOP