Sinop Üniversitesi ve İŞKUR Arasında Gençlik Programı Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Sinop Çalışama ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sinop Üniversitesi arasında, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandıracak ve istihdam edilebilirliklerini artıracak 411 kişilik "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin ve Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Asaf Çalışır'ın katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolüyle öğrenciler, programda eğitim alırken aynı zamanda çalışma fırsatı bulacak ve iş hayatına hazırlanmaya yönelik tecrübe kazanmış olacaklar.

Gençlik Programı hakkında bilgi veren İl Müdürü Asaf Çalışır, "Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, programa başvuru yapılacak üniversitenin örgün öğretim öğrencisi olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kayıtlı bir İŞKUR kullanıcısı olmak, son bir yıl içinde sigortalı çalışmamış olmak, hane gelirinin asgari ücretin üç katını aşmaması, devlet üniversitesinde örgün eğitim gören öğrenci olmak, şartlarını sağlayanlar programa başvuru yapabileceklerdir. İş arama, finansal okuryazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri verilmektedir. Haftada azami 3 güne kadar günlük 7,5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için bin 83 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır. Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi, Akademik ve İdari Destek Faaliyetleri, Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi alanlarında uygulanabilmektedir.

Başvurular 10-14 Şubat tarihleri arasında kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca öğrenciler sisteme giriş yaptıklarında açılan hızlı menüde İŞKUR Gençlik Program Arama ve İŞKUR Gençlik Başvurularım bölümlerinden de işlem yapabileceklerdir. Program için üniversite yerleşkelerinden Merkeze 321, Ayancık'a 20, Boyabat'a 30, Durağan'a 10, Gerze'ye 20, Türkeli'ne 10 kontenjan ayrılmış olup program 03 Mart'ta başlayacak, 30 Haziran'da sonlanacaktır" dedi. - SİNOP