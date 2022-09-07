Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar

07.09.2022 14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerini Rusya ile yaşadıkları kriz konusunda uyardı. Erdoğan, "Rusya'yı hafife alıyorlar. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Batı yanlış yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'da başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

"NE KADAR HURSA VARSA UKRAYNA'YA GÖNDERDİLER"

İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada gündemi değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın cephe aldığı Rusya ile ilgili de konuştu. Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük, bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şuanda Batının isim saymaya gerek yok takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden batı var. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bu işin parasal boyutu var. Herkes diyor ben Ukrayna'ya yardım ettim nerede bu paralar? Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar." dedi.

"YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

Rusya'nın güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu ana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce bu savaş biter mi? Görünüyor ki çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. E ne oldu Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar bir anda yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız, bunları neden daha önce düşünmediniz! Şimdi stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Rusya herkes ona saldırınca tüm imkanlarını kullanacaktır. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan ziyaretinde Putin'i mest edecek sözler: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık, önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunduk. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır.

SIRBİSTAN'LA ÇİPLİ KİMLİKLİ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak. Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar Tutin devlet yolu da bu vizyoner yaklaşımının temelidir. Ortak tarihi ve kültürel mirasımızı Bayraklı Camii'nin inşasına pek yakında başlayacağız.

Görüşmelerimizde Balkanlarda barışa atfettiğimiz önemi değerlendirdik. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlarda da anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve gereken katkıyı veriyoruz.

"KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDAKİ SIKINTIYI AŞABİLMEK İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ"

Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı ile geçiş sağlanmasının uzlaşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Her daim sorunların diyalogla çözülmesini destekliyoruz. Bosna Hersek'teki tarafların bir araya getirilmesi içinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki bu sıkıntıyı aşabilmek için değerli dostumla her türlü desteğe var olduğumuzu söyledik. Şuandaki gelişmeler olumlu, Balkanlardaki bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim, Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez."

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: allah allah! avrupa rusya'yı hafife mi alıyormuş? Türkiye'yi hafife alıyor olmasınlar? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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