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Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı - Son Dakika

Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı

Sivas\'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı
13.11.2023 10:42  - Güncelleme: 11:59

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünün yüksek kesimlerinde adeta her yerden fışkıran esrarengiz sıvı bölge halkını umutlandırdı. Sıvının petrol olabileceğini belirten köylüler, zamanında bölgede araştırma yapıldığını ve açılan kuyuların kapaklarının bile kapatılmadığını söyledi. Araştırılmanın devam etmesini isteyen bölge halkı, varsa petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünün yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 bin metrede dikkat çeken zemin sıvılaşması ve adeta her yerden yüzeye çıkan renkli su köy sakinlerini umutlandırdı. Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol umudunu arttırıyor.

Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı

KÖYLÜLER ARAŞTIRMALARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Köy sakinleri bölgede geçmişte araştırma yapıldığını ancak araştırmaların neticesi hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirttiler. Zeminde araştırma için açılan kuyuların bile kapatılmadan olduğu gibi bırakıldığını belirten köy sakinleri, araştırmaların devam ettirilerek varsa bölgedeki petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı

"ARAŞTIRILIP ÜLKE EKONONİSİNE KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, bölgeden bilmedikleri farklı bir sıvının akıp gittiğini belirtip, "Burada yıllardan beri petrol veya gaz olabilir, bilmediğimiz bir sıvı akıp gidiyor. Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şu an güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı

"BAHAR AYLARINDA ADETA YER ALTINDAN PETROL FIŞKIRIR GİBİ OLUYOR"

İki dönem önce köy muhtarlığı yapan İsmet Coşkun ise kendi muhtarlığı döneminde bölgede inceleme yapıldığını belirtip, "Buraya çok gelenler oldu. Araştırma yapıp gittiler ancak bize bir bilgi vermediler. Bahar aylarında adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor. Ancak gaz yağı mı? petrol mü? doğalgaz mı? Bilemiyoruz" dedi.

Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı
Kaynak: İHA

Suşehri, Sivas, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta petrol heyecanı! Nereyi kazsan fışkıran esrarengiz sıvı köylüleri umutlandırdı - Son Dakika
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