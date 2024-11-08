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Ekonomi

Sivasta Ticaret ve Sanayi Toplantısı

Sivasta Ticaret ve Sanayi Toplantısı

STSO, Kasım ayı toplantısında organik sanayi ve bölgesel kalkınma konularını ele aldı.

08.11.2024 16:39
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Kasım ayı olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. STSO Kasım ayı toplantısının ana gündem maddeleri arasında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, 6. Bölge Teşvikleri, Ankara Sanayi Odası ile yapılan müşterek toplantılar, kadın istihdamı, ticaret ve yatırım ilişkileri ve Sivas Teknoloji Merkezi gibi stratejik konular yer aldı. Ayrıca, Başkan Zeki Özdemir'in önerisiyle Hamidiye Millet Bahçesinde fuarlarında yapılabileceği çok amaçlı etkinlik alanının oluşturulması, STSO eliyle köy okulunda kütüphane oluşturulması ve İzmir, Antalya ve yurtdışı uçak seferleri gibi bölgesel kalkınmaya yönelik konular ele alındı.

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz"

Yönetim kurulunun Ekim ayı faaliyetlerine dair bilgi veren STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeye değindi. Görüşmede, sanayi, ticaret, turizm ve eğitim gibi Sivas'ı ilgilendiren birçok konuları ele aldıklarını belirten Özdemir, Demirağ OSB'nin teşvik süresinin uzatılması talebinde bulunduklarını vurgulayarak, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Sivas'ımızın ve ülkemizin gelişimi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir'in konuşmasının ardından, toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri sektör ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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