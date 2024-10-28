Sivil toplum kuruluşlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ekonomi

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında Cumhuriyet'in en anlamlı ortak değer olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli, en gururlu günlerinden birisidir. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olduğuna inandığımız Cumhuriyet'imizin ilan edildiği bu tarih, aslında içerisinde büyük destansı bir kurtuluş mücadelesini, işgal kuvvetlerine karşı, cephelerde canları pahasına çarpışan gençlerimizin, askerlerimizin kahramanlıklarını, bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, azmi, kararlılığı, daha pek çok şeyi barındırır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, kökleri binlerce yıla dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk iş dünyası olarak bizlere düşen yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum."

"Cumhuriyet, özgürlük idealinin somutlaşmış halidir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türkiye Cumhuriyeti'nin yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletin bağımsızlık mücadelesinin ve özgürlük idealinin somutlaşmış hali olduğunu aktardı.

Palandöken, Cumhuriyet'in Kurucusu Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i korumanın ve onun değerlerine sahip çıkmanın görev olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük ve adaletin her bireyin hayatında yer bulması için var olan bir idealdir. Cumhuriyet, geleceğimizin teminatıdır, ülkemizin aydınlık yarınları için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sanayiciler Cumhuriyet'in verdiği özgüvenle geleceğe umutla bakıyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır" sözleriyle milli sanayiyi oluşturmak için kritik adımlar attığına dikkati çeken Ardıç, "Biz sanayiciler de Cumhuriyet kurulduğundan beri bu milli davanın neferleriyiz. Aradan geçen bir asırda ülkemiz, devletin ve özel sektörün kurduğu sanayi tesisleriyle tarım ülkesinden sınai ülkesine dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

Ardıç, sanayicilerin, Cumhuriyet'in verdiği özgüvenle geleceğe umutla baktığını belirterek, mesajını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti olan güzel vatanımızı daha ileriye taşımak, kalkınma hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde daha fazla üreteceğiz. Ata'mıza söz veriyoruz, bize eşitliğin, refahın ve üretmenin yolunu açan Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacağız."

"Cumhuriyet'imiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da milletin kayıtsız şartsız egemenliğini esas alan Cumhuriyet'in, istiklal ve istikbalin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in temellerini birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak güçlendirdiklerini aktaran Baran, "Birliğimize, bütünlüğümüze, gelişmemize, ilerlememize yönelik hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Cumhuriyetimiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Baran, Cumhuriyet'in her türlü güçlüğe rağmen ay-yıldızlı bayrağı yere düşürmeyenlerin destanı olduğunun altını çizerek, "Bu önemli günde, Cumhuriyet'imizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhuriyet, yeniden dirilişin simgesi"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Kurtuluş Savaşı'nın ulusun var olma savaşı, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişinin simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, özgürlüğün ve birliğin güvencesi olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, mesajını şöyle tamamladı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyet'imizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.' sözüyle bizlere önemini en iyi şekilde vurguladığı Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutluyoruz. Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriye'imizi ilelebet yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

"İnşaat sektörü olarak Cumhuriyet'imizin temellerini sağlamlaştırmaya devam ediyoruz"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet tarihinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını bildirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben ekonomik yaşam denince tarım, ticaret, sanayi etkinliklerini ve bütün bayındırlık işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım" sözünü hatırlatan Eren, şunları kaydetti:

"Türk inşaat sektörü olarak bizler de üzerimize düşen bu büyük vazifeyi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyor, ülkemizin her köşesinde yükselen projelerle Cumhuriyet'imizin temellerini daha da sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda atılan her adımda bizler de altyapılar inşa ederek sadece şehirlerimizi değil ülkemizin geleceğini şekillendiriyoruz. Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı değerler doğrultusunda, uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar ve global işbirliklerimizle gurur duyuyoruz."