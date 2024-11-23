Sivil Toplumdan Öğretmenler Günü Mesajları

Ekonomi

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında, insanlara okumayı, ilim irfanı ve hayatı öğreten öğretmenlerin her türlü takdiri fazlasıyla hak ettiğini bildirdi.

Topluma şekil ve yön verenlerin başında öğretmenlerin geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır. İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesiller, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek en büyük güçtür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, toplumun düşmanı olan cehaleti ancak öğretmenler yok eder. Onun için geçmişi öğreten öğretmenlerimiz, geleceğimizin de asıl kurucuları konumundadır."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de mesajında esnaf ve sanatkarların tarih boyunca öğretmenlerle birlikte aynı toplumsal değerlere hizmet ettiğini belirterek, "Çıraklık ve ustalık kültürüyle esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yetişen gençler, öğretmenlerimizin eğitim ışığıyla birleşerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmiştir. Öğretmenlerimiz sadece sınıflarda değil, esnaf ve sanatkar camiasında da bir rehber olarak yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenler, yalnızca öğrencilerine bilgi aktaran değil, aynı zamanda onları hayata hazırlayan, toplumumuzun geleceğini inşa eden yol göstericilerdir. Toplumsal gelişimin ve kalkınmanın temel taşı olan eğitim, öğretmenlerimizin özverili çabaları sayesinde anlam kazanmakta ve güçlenmektedir."