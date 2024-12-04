SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönemi Başladı

SOCAR Energy School\'un Üçüncü Dönemi Başladı

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle SOCAR Energy School'un üçüncü dönemi İzmir'de açıldı.

04.12.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü döneminin açılış töreni ve ilk dersi, SOCAR Türkiye'nin üretim tesislerinin bulunduğu İzmir Aliağa'da gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye'nin Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ile birlikte gerçekleştirdiği SOCAR Energy School sertifika programı, 30 Kasım'da yapılan açılışla başladı. Bu yıl programa kabul edilen 72 katılımcının yer aldığı etkinlik, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ile Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin konuşmalarıyla başladı.

Açılışın ardından katılımcılar, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya tesislerinde düzenlenen saha gezisiyle üretim süreçlerine ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu.

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, açılış konuşmasında, "Sürdürülebilir ve kalıcı olmasını hedeflediğimiz SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü dönemine başlamanın gururunu yaşıyoruz. Yoğun başvurular arasından seçilen katılımcıların enerji sektöründe geniş bir perspektif kazanarak hem kendilerine hem de sektöre değer katacaklarına inanıyorum" dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise "Sabancı Üniversitesi olarak enerji alanında yaptığımız atılımlar bizi gururlandırıyor. Enerji teknolojilerinden enerji güvenliğine kadar pek çok disiplinde çalışıyoruz. SOCAR Türkiye ile başlattığımız bu programın etkili sonuçlarını görmek mutluluk verici. SOCAR Energy School'un üçüncü dönemine başlarken, katılımcılarımıza kapsamlı ve güncel bir eğitim programı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOCAR Energy School'un üçüncü döneminde, yüz yüze gerçekleştirilen ilk dersin ardından eğitimler çevrimiçi platformda devam edecek ve 10 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Program kapsamında, küresel ve bölgesel enerji konuları, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji stratejileri, enerjide yeni trendler ile Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'da ele alınan başlıklar detaylı bir şekilde incelenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sabancı Üniversitesi, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Aliağa, Enerji, Eğitim, Socar, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 12:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.