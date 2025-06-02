SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası\'nda Sıfır Karbon Standıyla Yer Aldı

SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen 30'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katıldı. Şirket, "Sıfır Karbon" standında Türkiye'deki yatırımları ekseninde sürdürülebilirlik stratejilerini paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcılarından ve entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye, bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na (International Caspian Oil & Gas Exhibition-COG) sıfır karbon emisyonlu standıyla katıldı. SOCAR'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bölgenin önde gelen enerji fuarlarından biri olan COG, Bakü Enerji Haftası kapsamında, 2-4 Haziran tarihleri arasında Baku Expo Center'da gerçekleştiriliyor.

SOCAR Türkiye, fuar boyunca Türkiye'de 18,6 milyar doların üstünde yatırımla faaliyet yürüttüğü grup şirketleri Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret, Petkim RES bünyesindeki yenilikçi sürdürülebilirlik çalışmalarını tanıttı. SOCAR Türkiye'nin karbon ayak izini sıfırlama hedefleri, yeşil enerji yatırımları, biyoteknoloji ve kimyasal geri dönüşüm uygulamaları ve SOCAR Ar-Ge ile sürdürülebilirlik yol haritasına sağladığı katkılar ziyaretçilere aktarıldı.

Fuar emisyonunu dengeleyen "sıfır karbon" standı

SOCAR Türkiye standı aynı zamanda sürdürülebilir yapısıyla da dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda sıfır karbon emisyonuna sahip bir stantla yer alan şirket, hazırlık sürecinden fuar bitimine kadar yapılan tüm lojistik ve uçuş kaynaklı emisyonları hesaplayarak, bu emisyonları sertifikalı karbon dengeleme projeleriyle nötralize etti. Bu şekilde çevresel etkinin dengelenmesi hedeflendi.

"Dijitalleşme ve Ar-Ge yetkinliklerimizle enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme liderlik ediyoruz"

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov fuarla ilgili değerlendirmesinde, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik enerji ortaklığının sadece bölgesel değil küresel düzeyde de kritik önemde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerimizle, Azerbaycan ve Türkiye dostluk ve kardeşliğinin bir simgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, 30'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda enerji, dijital ve sosyal dönüşümden oluşan 'üçlü dönüşüm' yaklaşımımızı ziyaretçilerle paylaştık. SOCAR Türkiye olarak, yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağında şekillendiriyor; dijitalleşme ve Ar-Ge yetkinliklerimizle enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme liderlik ediyoruz. Attığımız adımlarla Türkiye'nin enerji üssü olma vizyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Bakü Enerji Forumu'nda "Dijitalleşme ve Enerjinin Gücü" paneli

Fuarla eş zamanlı olarak 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Bakü Enerji Forumu kapsamında, sektörün geleceği masaya yatırılacak. Fuarın 30. yılına özel olarak genişletilen programda inovasyon ve sürdürülebilirlik, yeşil enerji, altyapı sistemleri gibi konular ele alınacak. SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek "Enerji Sektöründe Dijitalleşme: Veri ve Teknolojinin Gücü" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak. - İSTANBUL