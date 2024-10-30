Socar Türkiye, Millenicom'u Satışa Çıkardı

Ekonomi

Socar Türkiye, bünyesindeki telekomünikasyon şirketi Millenicom'un satış sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Socar Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Millenicom, artık Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında müşterilerine hizmet verecek.

2019'dan bu yana hizmet veren Millenicom, yaklaşık 400 bin aboneye taahhütsüz ve kotasız fiber internet hizmeti sunarak Türkiye'nin önde gelen alternatif operatörlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi, şirketin rafineri, petrokimya ve doğal gazı içeren temel iş alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırmasına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak.