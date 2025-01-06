SOCAR Türkiye\'den 7 Milyar Dolar Yatırım

Ekonomi

SOCAR Türkiye, 2024 yılı değerlendirmesi ve kapsamlı 'Master Plan' projesine ilişkin detayları düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Değeri 7 milyar dolar olarak açıklanan yatırım hakkında konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov "Türkiye'nin petrokimya geleceğini şekillendirecek 'Master Plan' projemizle üretim kapasitesini artırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve çevre dostu bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, SOCAR Türkiye'nin sanayi ve ekonomiye katkı sağlama misyonunun somut bir göstergesidir" dedi.

SOCAR Türkiye, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Türkiye'nin petrokimya sektöründe fayda sağlayacak yeni yatırımı 'Master Plan' projesine dair bilgilerin de kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıya SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ile Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı, Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

IBADOV: İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ UÇAKLARA SAĞLANAN YAKITIN ÖNEMLİ BİR KISMINI BİZ TEDARİK EDECEĞİZ

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov yaptığı sunumda Socar Türkiye'nin 2024 yılında yapmış olduğu yatırımlara değindi. Ar-Ge çalışmalarını çok önemsediklerini de aktaran Ibadov, "Star Rafineri, Petkim ve SOCAR Depolama alanlarındaki çalışmalarımıza ek olarak, İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı tedariği konusunda önemli bir ihale kazandık. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki uçaklara sağlanan yakıtın önemli bir kısmını SOCAR Türkiye olarak biz tedarik edeceğiz. Bilimin gücüne inanıyor ve Ar-Ge'ye büyük bir önem veriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımıza büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bilimin sektörel anlamda optimizasyon ile karlılığı artırmada sunduğu katkının farkındayız. Bugüne kadar beş ticari ürün geliştirdik ve sürdürülebilirlik alanında 13 proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, 11 tescilli patentimiz bulunuyor ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz"diye konuştu.

5 YILLIK STRATEJİK PLAN

"Bütün faaliyetlerimizi belirlediğimiz beş yıllık stratejik plana uygun şekilde yürütüyoruz" diyen Ibadov, stratejik hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Stratejik planımızın ilk ve en önemli ayağı, üst düzey entegre bir rafineri ve petrokimya şirketi olmaktır. Dünya genelindeki örneklere baktığımızda, rafineri ve petrokimya şirketlerinin entegre olarak faaliyet gösterdiğinde daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Tek başına faaliyet gösteren şirketlerde ise verimlilik kayıpları yaşanabiliyor. Doğalgaz ve elektrik alanında sürekliliği ve verimliliği sağlamak bizim için kritik bir öncelik. Ayrıca, uzun vadede kurumsal değerimizi artırmayı ve kısa vadede optimizasyon ile masrafların azaltılmasıyla değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak da bu planın önemli bir parçası."

'UÇAK YAKITINI HAM PETROLDEN DEĞİL, TEMİZ BİR KAYNAKTAN ÜRETME HEDEFİMİZ VAR'

Sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ibadov, "2024 yılında ilk kez uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yol haritası hazırladık. Daha önce farklı konularda ayrı ayrı yürütülen çalışmaları bir araya getirerek bütünsel bir yaklaşım benimsedik. Şu anda ondan fazla sürdürülebilirlik projesi aktif olarak yürütülüyor. Önemli bir projemiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtı geliştirme üzerine. Uçak yakıtını ham petrolden değil, temiz bir kaynaktan üretme hedefimiz var. Bu doğrultuda, evsel atık yağlar ve yosunlardan üretim yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu sadece uçak yakıtıyla sınırlı değil; biyodizel, biyogemi yakıtı ve biojet yakıtı gibi alanlarda da Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYI VE ÇEVRE DOSTU BİR YAPIYI HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Toplantıda tanıtılan 'Master Plan' projesi hakkında da konuşan Elchin Ibadov projenin ilk fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve teknik analiz aşamalarına geçildiğini de duyurdu. Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) ve ardından FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) süreçleriyle ilerleyecek olan projeyle, hem yeni üretim ünitelerinin kurulması hem de mevcut tesislerin modernizasyonunun planlandığını belirten Elchin Ibadov, projeyi şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'deki 17'nci yılımızda, 18 milyar doları aşan yatırımlarımızla ülkemizin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız. Türkiye'nin petrokimya geleceğini şekillendirecek 'Master Plan' projemizle üretim kapasitesini artırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve çevre dostu bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, SOCAR Türkiye'nin sanayi ve ekonomiye katkı sağlama misyonunun somut bir göstergesidir."

MİRZAYEV: TÜRKİYE'NİN BÜYÜYEN PAZARINA ODAKLANIYORUZ

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev de yaptığı konuşmasında Master Plan çerçevesinde planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Mirzayev, Türkiye'nin petrokimya sektöründeki büyüme potansiyeline dikkat çekerek, yeni yatırımların özellikle Türkiye'de yüksek büyüme oranları beklenen ürünlere odaklandığını açıkladı.

Mirzayev, IP Liner, Polypropylene (PP) ve Polyethylene (PE) gibi ürünlerin, Türkiye pazarında en büyük büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu odakla hareket ettiklerini vurgulayan Mirzayev, "Bu ürünlerde Türkiye'de en büyük büyüme oranı bekleniyor. Biz de bu pazarlarda artık sadece ticaret yapan değil, üretim yapan bir oyuncu olacağız. Yeni yatırım planımız, kapasitemizi artırarak bu ürünlerde rekabet gücümüzü daha da yukarı taşıyacak" dedi.

'TAHMİNİ YATIRIM TUTARIMIZ 7 MİLYAR DOLAR'

Yatırım sürecinin ilk aşamalarında tahmini bütçenin belirlendiğini aktaran Mirzayev, "Pre-FEED aşamasında yaptığımız ilk değerlendirmeler, bu yatırımın yaklaşık 7 milyar dolar civarında bir tutara sahip olacağını gösteriyor. Ancak bu rakam, daha çok önceki yıllarda benzer yatırımları yapan firmaların verilerine dayanıyor. Front-End Engineering Design (FEED) aşamasında ise bu tutar yüzde 10-20 sapma ile daha kesinleşmiş olacak" diye konuştu.

'FEED SÜRECİ HAZİRAN 2025'TE BAŞLAYACAK'

Detaylı mühendislik çalışmalarının başlayacağı tarihi de paylaşan Mirzayev, şunları söyledi:

"Şu anda Pre-FEED hazırlıklarımız devam ediyor. Hedefimiz, Mayıs 2025'te veya en geç Haziran 2025'te FEED sürecine başlamak. Bu aşamada yatırımın teknik ve ekonomik detayları netleşecek. FEED sürecinin yaklaşık 18 ila 24 ay sürmesini bekliyoruz. 2026 sonunda bu çalışmaları tamamlamayı ve yönetim kurulumuza nihai karar için sunmayı planlıyoruz."

'YATIRIM KARARI SONRASI İNŞAAT AŞAMASINA GEÇECEĞİZ'

Mirzayev, son olarak FEED çalışmasının tamamlanmasının ardından nihai yatırım kararının alınacağını belirterek sürecin sonrasını şöyle özetledi:

"2026 sonunda alınacak nihai kararın ardından, proje artık inşaat ve uygulama aşamasına geçecek. Bu süreç, SOCAR Türkiye'nin petrokimya alanındaki liderliğini daha da güçlendirecek."