Sochi\'den Samsun\'a 994 Turist

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan hareketlenen Astoria Grande isimli yolcu kruvaziyeri 994 turistle Samsun Limanı'na demirledi.

Turizm alanında atılım yapan Samsun'da kruvaziyer turizmi de hız kesmeden devam ediyor. Sochi Limanı'ndan hareket eden kruvaziyer, 994 yolcusu ve 450 mürettebatı ile İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından Samsun'a geldi. Öğle saatlerinde Samsun'a demirleyen kruvaziyerdeki 994 yolcudan bazıları Samsun'da ziyaret ve alışveriş yaparken, bazı turistler de günlerini Amasya'da geçirdi.

Akşam saatlerinde demir alacak kruvaziyer önce Trabzon'a, oradan da tekrar Sochi'ye gidecek. - SAMSUN