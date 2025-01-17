Sömestir Uyarısı: Trafik Kazalarına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Sömestir Uyarısı: Trafik Kazalarına Dikkat!

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Palandöken, sömestir tatilinde trafik kazalarının artabileceğini, kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

17.01.2025 08:49
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Palandöken: "Sömestirde seyahete çıkacak olanlar dikkat"

"Geçen yıl ocak ayında 44 bin 719 trafik kazası meydana geldi"

"Trafik yoğunluğu ve kış şartları göz önünde bulundurulmalı"

"Karne alan tüm çocuklar küçük hediyelerle ödüllendirilmeli"

ANKARA - Sömestire tatilinde şehirlerarası trafiğe çıkacak olanlar için uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "MEB'e bağlı 20 milyona yakın öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıl yıl tatili başlıyor. 18 Ocak-2 Şubat tarihlerini kapsayan 16 günlük yarıyıl tatili hem öğrenciler hem de veliler için büyük bir fırsat. Ancak bilindiği üzere sürücülerin genelinin yollarda olduğu özel günlerde ve yoğun kış şartlarının hakim olduğu havalarda trafik kazası sayılarında büyük artış yaşanıyor. Sömestre tatilinde özel aracıyla yola çıkacak olanlar hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı. Aşırı hızdan kaçınılarak trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli. Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli" dedi.

"2024 Ocak ayında 195 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti"

2024-2025 yılı sömestr tatilinin başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıl sömestire tatilinin yapıldığı Ocak ayında 44 bin 719 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 bin 534 kişi yaralanırken 195 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu ağır tablonun tekrar cereyan etmemesi için uyarıları dikkate almak ve tedbirli olmak hayati önem taşıyor. Çünkü her yıl olduğu gibi farklı şehirlerdeki ailelerini ziyaret etmek isteyenler ya da ailece kış tatiline çıkmak isteyenler yine yollarda olacak. Kar, sis, buzlanma gibi hava muhalefetinin olduğu bu dönemlerde sürücülerimiz hem kendi güvenliği hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için kış lastiğini ihmal etmemeli. Araçlarda zincir, halat vs. gibi ekipmanlar mutlaka bulundurulmalı. Yetkililer de trafikteki 16 günlük tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı. Öğrencilerin güzel vakit geçireceği sömestre tatili trafik kazaları ile zehir olmasın" diye konuştu.

"Çocuklarımızın başarıları karneye göre değerlendirilmemeli"

Öte yandan karne alan tüm öğrencileri kutlayan Palandöken, "Eğitim öğretimin birinci yarıyılını tamamlayan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Karne alan öğrencilerimizi kutluyor ve hepsinin ileride çok başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız karne aldıkları için çam sakızı çoban armağanı küçük hediyelerle ödüllendirilmeli. Ancak bugünümüzün küçükleri, aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın başarıları asla karnelerindeki notlara göre değerlendirilmemeli. Çünkü karneler öğrencilerin başarısını değil, müfredatı ne ölçüde kağıda dökebildiklerini ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz okul varken vakit ayıramadıkları hobiler ve sosyal faaliyetlerle ilgilenerek tatilin keyfini çıkarmalı. Aileleri, akrabaları ve arkadaşlarıyla bol bol vakit geçirmeli, bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri gezmeli" şeklinde konuştu.

Sömestir Uyarısı: Trafik Kazalarına Dikkat!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sömestir Uyarısı: Trafik Kazalarına Dikkat! - Son Dakika

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