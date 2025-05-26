Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Son ankette Türkiye\'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var
26.05.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asal Araştırma şirketinin yaptığı son araştırmanın sonuçları, vatandaşın en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 65'i, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi/Hayat pahalılığı" yanıtını verdi. Anket sonuçlarına göre; vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, katılımcılara ilk olarak, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EKONOMİ EN ÖNEMLİ SORUN

Ekonomi/hayat Pahalılığı yüzde 65,6 ile ilk sırada yer alırken adalet/hukuk sistemi ise yüzde 7,3 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette Türkiye'nin diğer sorunları ise şöyle sıralandı:

  • İşsizlik: Yüzde 4
  • Terör: Yüzde 3,1
  • Eğitim: Yüzde 2,4
  • Kentsel dönüşüm/ Deprem: Yüzde 2,1
  • Hükümet: Yüzde 2
  • Güvenlik/ Asayiş: Yüzde 1,4
  • Muhalefet: Yüzde 1,3
  • Kürt sorunu: Yüzde 1,1
  • Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1
  • Sağlık sistemi: Yüzde 0,7
  • Diğer: Yüzde 5,8
  • Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2,2
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

'SORUNLARI KİM ÇÖZER' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Anketin ikinci sorusunda ise "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yönetildi. Bu soruya verilen yanıtlar dikkat çekti. Vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

"AK Parti çözer" diyenlerin oranı yüzde 26'da, "CHP çözer" seçeneğini tercih edenler ise yüzde 17,5'te kaldı.

Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Anket sonucunda ortaya şu sonuçlar çıktı:

  • Hiçbiri: Yüzde 34,7
  • AK Parti : Yüzde 26
  • CHP: Yüzde 17,5
  • DEM Parti: Yüzde 4,6
  • MHP: Yüzde 4,3
  • İYİ Parti: Yüzde 1,4
  • Zafer Partisi: Yüzde 1,2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1
  • Diğer: Yüzde 1,5
  • Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 7,8

Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa kemal ünal:
    Ülkenin bu hale gelmesine sebep olan akepe mi çözecek anlaşılan anketi makarnacılarla yapmışlar geldiklerinde dolar 1.25 di şimdi 40 tl nin kapısına dayandı akbilgate skandalanıda unutmadık mahkemede sümen altında 40 32 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    tayyip ve bahçelinin çözemeyeceği kesi ikisi de ülkenin ekonomisini berbat etti diğer siyasileri denemek gerek artık tuz koktu 39 23 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    mevcut iktidar diyenlere şunu sormak lazım. ÜLKEYİ BU DURUMA GETİRENLER ÇÖZECEK OLSAYDI güzel ÜLKEM BU DURUMA GELİR MİYDİ? 35 24 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Yeniden Refah Partisinin Borçsuz, faizsiz, ek vergisiz ekonomi kalkındırma projelerinden ve nasıl yapılacağına dair kitaplaştırıp kamuoyuna sunduğundan haberiniz yok sanırım. 11 23 Yanıtla
  • Sıfır bir kadraj Hayat:
    daha sizin haber sitenizi takip etmem sizde diğerleri gibi yandaşsınız 16 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 12:15:55. #7.13#
SON DAKİKA: Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.