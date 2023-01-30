Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor - Son Dakika
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Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor

30.01.2023 12:32

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bugün Meclis'e sunulan EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor" diye konuştu. Düzenlemenin haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT kanun teklifinin detaylarını canlı yayında paylaştı.

"EN GEÇ HAFTAYA SALI-ÇARŞAMBA YASALAŞMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Düzenlemenin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

AK Partili Akbaşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde; "Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik. 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. Bugüne kadar 4 tanesini hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik. Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM'ye sunuyorlar.

"YAŞ ŞARTININ ORTADAN KALDIRILMASI TALEBİ OLDU"

Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi oldu. Cumhurbaşkanımız bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde çalışmaları ortaya koyduk, bu teklifimizi en son Cuma günü yapılan müzakereler sonucunda kanunda en son şekli teklife dönüştürülmüş oldu. Bu teklifi TBMM'ye sunduk. Şunu ifade etmek isterim ki, evvel emirde 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılında doğrudan etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan ve onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir iradeyle bütün milletimizin derdiyle dertlenen, bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimine imza atan milli ekonomi modeliyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum.

"4 MADDEDEN MÜTEŞEKKİL BİR TEKLİF"

Bu sağlam bir iradenin istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin neticesidir. 3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden müteşekkil bir teklif. 2'si esasa, 1'i yürürlüğe biri de yürütmeye ilişkin. EYT'ye has yalın, sade ve uygulanabilirliği basit, genel ve kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

Son dakika: EYT düzenlemesi Meclis'te! İşte 4 maddeden oluşan teklifin ayrıntıları
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu.

"9 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK"

EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Yaşa takılma engelinin kaldırılması mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan emekli olma hakkına sahip. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'nda geçerli. Yaş meselesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ortadan kalacak. 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuatla götüren çalışanlar yaş şartı olmadan emekli olacak.

"ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN 5 PUAN DESTEK PRİMİ VERİLECEK"

İkinci olarak çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içinde bunun devam etmesi üretimin ihracatın ekonominin büyümesi ve bu konuda sekteye uğranılmaması amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor.

"KADROYA GEÇEN İŞÇİYE ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR"

Üçüncü olarak da düzenlememiz taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle işçi statüsüne geçen tüm yüzbinlerce arkadaşımızla ilgili düzenleme yapıyoruz. Buna göre 375 sayılı KHK'de geçici 23-24 maddesinde düzenlenen emekliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçilerin zorunlu olarak iş akdinin feshine yönelik düzenlemeyi kaldırıyoruz ve emekliliği hak eden taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Bu konuda yüz binlerce insanımızın da zorunlu emekliliğini kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz.

"TEKLİFİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Bu irade sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam bir iradedir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak da bu ortaya konulan yaklaşımı bizler biraz evvel kısaca sürecine temas ettiğim çerçeve içinde demenin elhamdülillah o 5'inci adımı da atmanın mutluluğu içindeyiz. Bu teklifin tüm EYT ve çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

YORUMLAR (4)
  • Şevki SÜNGER: 1999 da ki yasa aynen uygulanmalı,Erdoğanın 2008 de çıkardığı yasa benim pek çok hakkımı gasp etmekte Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • ihsan han: bu boyle olmaz. eyt için değil günü gelen için olmalı. zaten haklar gasp edilmiş zamanında. mesela diyecekler ki 45 yasına doldurmuş prim gun sayısını doldurmuş her birey emekli olabilir diyecekler.. herkezi kapsayacak o zaman adil adaletli olur. 9 eylül 1999 değilde adamın 10 eylul 1999 da işe girmiş bir kişi nin suçu ne. 60 yaşına bu adam niye beklesin. Cevap Yaz 32 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor - Son Dakika
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