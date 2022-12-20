TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sonrası talep edilen rakamı açıkladı

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücrette sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

"9 BİN TL'NİN ALTINDAKİ RAKAMA MASADA OLMAYIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

"SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

BU SENE İKİ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.