Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren EYT ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilgin konuyla ilgili "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz.
Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.
Öte yandan gün içinde yaptığı ayrı bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz" dedi.
Sözleşmelilerden asgari ücret zammına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunda ilk kez sayı veren Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz - Son Dakika